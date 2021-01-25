* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, 25 января, 2021, 18:18 — ИА Регнум. Соглашение американских властей с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет пересмотрено в связи со сменой власти в стране, передаёт 25 января TOLOnews.

ISAF Public Affairs В Афганистане

По словам афганского президента Ашрафа Гани, Вашингтон после прихода к власти 46-го президента Джо Байдена начал срочно пересматривать соглашение с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

С властями Афганистана американские представители намерены провести «серьёзные консультации». Будут определены дальнейшие действия Кабула в отношении афганских радикалов.

Гани добавил, что теперь в отношениях Вашингтона и Кабула «открылась новая страница». Он ожидает от отношений с администрацией Байдена позитива.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и США договорились в конце февраля 2019 г. о том, что радикалы перестанут нападать на войска Афганистана и полицию. Американцы пообещали вывести свой контингент из республики.