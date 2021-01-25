Нижний Новгород, 25 января, 2021, 18:16 — ИА Регнум. С 25 по 31 января в Нижегородской области сохранится аномально теплая погода. Температура воздуха днем будет колебаться в районе от 0 до +3°С. Похолодание ожидается к концу недели. Об этом пишут нижегородские СМИ 25 января.

Константин Горбатов. Зима. Оттепель. 1910

Синоптики рассказали, что аномальная температура наблюдается на фоне повышенного атмосферного давления под влиянием циклона.

«Циклон находится над Скандинавией, а по периферии его в наши районы смещается средиземноморская влажная воздушная масса. Поэтому температура такая высокая, на 11, а местами на 15 градусов выше многолетних значений. На фоне низкого давления при прохождении атмосферных фронтов и из-за повышенного содержания влаги в воздухе отмечаются небольшие осадки в виде дождя, мороси, мокрого снега, гололедные явления», — сказала начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», — сообщила Ольга Мокеева изданию «В городе N».

Раннее синоптики обещали нижегородцам аномально теплый февраль. Теперь специалисты прогнозируют «раннее наступление весны».