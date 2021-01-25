Аномальная оттепель в Нижегородской области продлится недолго — синоптики
Нижний Новгород, 25 января, 2021, 18:16 — ИА Регнум. С 25 по 31 января в Нижегородской области сохранится аномально теплая погода. Температура воздуха днем будет колебаться в районе от 0 до +3°С. Похолодание ожидается к концу недели. Об этом пишут нижегородские СМИ 25 января.
Синоптики рассказали, что аномальная температура наблюдается на фоне повышенного атмосферного давления под влиянием циклона.
«Циклон находится над Скандинавией, а по периферии его в наши районы смещается средиземноморская влажная воздушная масса. Поэтому температура такая высокая, на 11, а местами на 15 градусов выше многолетних значений. На фоне низкого давления при прохождении атмосферных фронтов и из-за повышенного содержания влаги в воздухе отмечаются небольшие осадки в виде дождя, мороси, мокрого снега, гололедные явления», — сказала начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», — сообщила Ольга Мокеева изданию «В городе N».
Раннее синоптики обещали нижегородцам аномально теплый февраль. Теперь специалисты прогнозируют «раннее наступление весны».