Москва, 25 января, 2021, 18:11 — ИА Регнум. Когда Счетная палата РФ сообщает о том, что в стране может возникнуть дефицит товаров, попавших под ценовые ограничения, это заставляет задуматься о том, что у данного ведомства не осталось других забот. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 января заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выхода нет

«У нас стало правилом хорошего тона подменять один орган государственной власти совершенно непричастным и даже не близким по функционалу, — сказал Ордов. — У Счетной палаты больше не осталось задач, решение которых делегированы только этой структуре? Или Счетная палата может предотвратить дефицит товаров? Удивительно, что как воды в рот набрало Министерство экономического развития. А что касается риска дефицита, то он усиливается риском нехватки в достаточном количестве денег на продукты вообще у некоторых групп населения. Поэтому хочется понять, кому адресованы предостережения Счетной палаты и что же реально полезного в таких заявлениях?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что опасения Счетной палаты РФ по поводу возникновения в РФ дефицита товаров из-за регулирования государством цен на них выглядят необоснованно.