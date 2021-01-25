Псков, 25 января, 2021, 18:16 — ИА Регнум. В Псковской области порядка 1 тыс. жителей получили первую дозу вакцины от коронавируса «Спутник V». Полностью завершили вакцинацию пока около 200 человек. Об этом 25 января в рамках совещания по актуальным вопросам реализации проектов в социальной сфере сообщила первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова.

Дарья Драй ИА REGNUM Шприц с набранной дозой вакцины

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В свою очередь председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко отдельно отметила, что в Псковскую область поступило более трех тысяч доз первой российской вакцины, массовые поставки препарата продолжатся с 27 января.

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, для вакцинации определены приоритетные группы по медицинским показаниям — граждане старше 55 лет, лица с хроническими заболеваниями, а также по профессиональной деятельности — медицинские, социальные, педагогические работники, представители органов правопорядка, СМИ, волонтеры, государственные и муниципальные гражданские служащие, учащиеся старше 18 лет и другие.

Проводится предварительная запись, которая осуществляется через номер единой службы «122» с перенаправлением в медучреждения региона, колл-центры поликлиник, через обращение на сайте «Госуслуги», посредством личного посещения лечебного учреждения. Для вакцинации не требуется дополнительная диагностика, перед введением препарата пациент заполняет анкету, а также проходит медосмотр.

На территории Псковской области работают десять прививочных пунктов, ведется работа по организации условий хранения препарата во всех поликлинических отделениях региона.

Вакцинация будет производиться и по принципу приближения услуги для граждан. В связи с этим прорабатываются вопросы организации выездной вакцинации в отдаленные населенные пункты региона с сохранением холодовой цепи.