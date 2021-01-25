Турция готова производить миллионы доз вакцины «Спутник V»
Анкара, 25 января, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Турция может наладить производство миллионов доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил 25 января глава турецкой фармацевтической компании VisCoran Ilac Sanayii Озтюрк Оран.
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«После завершения процесса передачи нам технологий мы сможем производить в Турции миллионы доз вакцины», — сказал он в интервью агентству Demiroren.
По словам Орана, все документы, необходимые для организации совместного производства, уже переданы турецкой стороне Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и поступили в министерство здравоохранения Турции.
«Сейчас мы находится на стадии завершения процессов, касающихся производства, в министерстве здравоохранения. Мы также ведём переговоры с рядом компаний относительно производственных мощностей», — сообщил он.
Напомним, на днях РФПИ сообщил о подписании соглашения с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции об организации в Турции производства «Спутник V» и начале процесса трансфера технологии.