Анкара, 25 января, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Турция может наладить производство миллионов доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил 25 января глава турецкой фармацевтической компании VisCoran Ilac Sanayii Озтюрк Оран.

Николай Хижняк ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

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«После завершения процесса передачи нам технологий мы сможем производить в Турции миллионы доз вакцины», — сказал он в интервью агентству Demiroren.

По словам Орана, все документы, необходимые для организации совместного производства, уже переданы турецкой стороне Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и поступили в министерство здравоохранения Турции.

«Сейчас мы находится на стадии завершения процессов, касающихся производства, в министерстве здравоохранения. Мы также ведём переговоры с рядом компаний относительно производственных мощностей», — сообщил он.

Напомним, на днях РФПИ сообщил о подписании соглашения с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции об организации в Турции производства «Спутник V» и начале процесса трансфера технологии.