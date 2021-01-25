Калуга, 25 января, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Представление очередной книги из серии «Мы из пятой школы» состоялась 25 января в калужской школе №5. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, книга «Искусство» посвящена выпускникам школы, добившимся больших успехов в сфере культуры и искусства, в ней рассказывается о биографиях и творчестве выпускников.

Пресс-служба Городской думы Калуги В калужской школе №5 представили книгу из серии «Мы из пятой школы»

«В серии уже вышли книги, посвящённые поэтам, ученикам пятой школы, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной войны и выпускникам, выбравшим стезю учителя, — рассказал директор школы Сергей Зеленов. — В планах у нас издать книги о выпускниках школы, ставших военными, врачами и учёными».

Мероприятие посетил глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, вручивший Сергею Зеленову почётную грамоту.

Глава Калуги поблагодарил Сергея Зеленова за многолетний труд на ниве педагогики и продуктивную работу в составе депутатского корпуса.

Пресс-служба Городской думы Калуги В калужской школе №5 представили книгу из серии «Мы из пятой школы»

«Пятая школа — одна из старейших школ Калуги, с богатой историей и традициями, многими выпускниками школы гордится наш город, — подчеркнул Юрий Моисеев. — Замечательно, что педагоги и ученики бережно хранят память о выдающихся выпускниках, это прекрасное начинание необходимо продолжить».

Собравшимся были представлены фотографии, картины, фрагменты выступлений и музыкальных произведений, созданных бывшими учениками пятой школы.

Приглашённые на представление герои книги — актриса Ирина Шуркина, журналист Екатерина Киселева, дизайнер и художник Антон Ляпичев и музыкант Дмитрий Винокуров — рассказали ученикам про свои школьные годы, творчество и особенности профессий.