Ярославль, 25 января, 2021, 17:44 — ИА Регнум. Председателем Ярославской областной думы, скорее всего, станет Михаил Боровицкий. Его кандидатура получила неформальные согласования у всех заинтересованных сторон. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к региональным властям.

Ярославская областная дума

Боровицкий был председателем регионального заксобрания прошлого созыва. В текущем созыве его сменил Алексей Константинов, трагически погибший 30 декабря.

При этом пост секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» (который также занимал Константинов) займёт другой человек. Ожидается, что выборы нового председателя Ярославской областной думы состоятся в феврале. Сюрпризы маловероятны: большинство депутатов состоят во фракции «Единая Россия», выдвинутый ею кандидат и станет спикером.