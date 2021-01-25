Кострома, 25 января, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Из-за скоростного электропоезда «Ласточка» костромичи лишились удобного поезда в Москву, сообщает «Kostroma.Today».

Наталья Диева Вокзал в Костроме

Поезд № 107/108 Кострома-Москва появился в феврале 2019 года. Из Костромы он отправлялся 06:00, прибывая в столицу в 11:45. Из Москвы состав выезжал в 17:05, а в областной центр прибывал в 22:41. Сейчас поезд поменял маршрут — он будет курсировать между Вологдой и Москвой.

Изменения в пресс-службе Северной железной дороги объяснили объективными причинами. Летом 2020 года между Костромой и Москвой запустили скоростные «Ласточки», которые по времени отправления и прибытия практически совпадают со старым поездом.

Таким образом, кроме «Ласточки» у костромичей остался один ночной поезд до Москвы № 147Я, отправляющийся с родины Снегурочки в 23:41 и прибывающий в столицу в 5:43 утра.