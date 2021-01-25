Стамбул, Турция, 25 января, 2021, 16:53 — ИА Регнум. В Стамбуле вооруженный ножом мужчина ранил троих туристов из России, сообщает 25 января РИА Новости со ссылкой на источник в полиции.

Maarten Van Damme Нож

По утверждению агентства, нападение произошло вечером 24 января в районе Бешикташ. Преступление было зафиксировано камерой видеонаблюдения.

По предварительным данным, пострадавшие госпитализированы, угрозы их жизни сейчас нет.

Стамбульская полиция установила личность нападавшего и ведет его розыск. Это сборщик мусора Хасан Хюсейн Й.

Информация уточняется.