Москва, 25 января, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Запуск четырёх космических туристов в России запланирован на 2022−2023 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Главкосмоса».

Bill Ingalls РН Союз

"В период 2022—2023 годов при благоприятном стечении обстоятельств можно рассчитывать на четыре места для коммерческих участников космического полета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по каждому случаю с «Роскосмосом» ведётся диалог не только о полёте на коммерческой основе, но и о полёте в рамках уже запланированных федеральных космических миссий.

В «Главкосмосе» исходят из того, что на каждом космическом корабле «Союз МС», предназначенном для коммерческих полетов в космос, «будут предоставляться два места для космических туристов».