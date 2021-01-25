В Челябинске объяснили идею установить памятник Александру II
Челябинск, 25 января, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Одним из инициаторов установки в Челябинске памятника Александру II является челябинская епархия. Об этом сообщили журналистам в мэрии.
Также среди инициаторов значатся исторические общества. По данным Накануне.Ru, предлагающие эту идею полагают, что установка монумента является определённой исторической закономерностью. По словам инициаторов, император бывал в Челябинске, а храм Александра Невского возводился на площади, которая носила его имя. Кроме того, Александр II — один из царей, оставшихся в народной памяти как освободитель.
Также инициаторы утверждают, что памятник установят на частные пожертвования. Это планируется сделать в сентябре-октябре. Макет уже создан.
Как сообщало ИА REGNUM, на Алом поле в Челябинске планируется установить памятник Александру II. Вопрос будет рассмотрен 28 января.