Челябинск, 25 января, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Одним из инициаторов установки в Челябинске памятника Александру II является челябинская епархия. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Николай Лавров. Портрет императора Александра II. 1873

Также среди инициаторов значатся исторические общества. По данным Накануне.Ru, предлагающие эту идею полагают, что установка монумента является определённой исторической закономерностью. По словам инициаторов, император бывал в Челябинске, а храм Александра Невского возводился на площади, которая носила его имя. Кроме того, Александр II — один из царей, оставшихся в народной памяти как освободитель.

Также инициаторы утверждают, что памятник установят на частные пожертвования. Это планируется сделать в сентябре-октябре. Макет уже создан.

Как сообщало ИА REGNUM, на Алом поле в Челябинске планируется установить памятник Александру II. Вопрос будет рассмотрен 28 января.