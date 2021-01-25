Вашингтон, 25 января, 2021, 16:35 — ИА Регнум. За последние сутки в США было выявлено 130,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 25 января университет Джонса Хопкинса.

(сс) U.S. Marine Corps. Cpl. Daniel R. Betancourt Jr Врач и пациент, подключенный к ИВЛ. США

По данным университета, на территории страны за прошедшие сутки было зарегистрировано заражение коронавирусом еще 130 485 человек.

С учетом этих данных, университет Хопкинса с начала эпидемии в США зафиксировал свыше 25,1 млн случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, США прочно удерживают первое место в мире по масштабам эпидемии коронавируса и числу смертей от COVID-19.