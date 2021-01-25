Москва, 25 января, 2021, 16:35 — ИА Регнум. В скором времени вход в Госдуму РФ будет осуществляться с использованием биометрических данных. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 января, об этом журналистам сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

geralt Биометрия

«Практически в стадии завершения установка считывающих биометрические данные, устройств на всех подъездах», — сказал Володин.

Ранее речь шла о том, чтобы использовать биометрию при голосовании.

Ранее Володин сообщил, что в 2019 году было зафиксировано около 6 млн посещений Госдумы.