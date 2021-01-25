Тула, 25 января, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Разработать план реализации проекта «Композитная долина» в течение месяца поручил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщили 25 января в управлении пресс-службы правительства региона.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Губернатор Тульской области Алексей Дюмин

Распоряжение о создании в Тульской области инновационного научно-технологического центра «Композитная долина» подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

«Это большое событие, которому предшествовала важная работа регионального правительства. Впервые этот проект был обозначен как приоритетный для Тульской области в Послании в декабре 2017 года. Его реализация позволит промышленности Тульской области и всей страны перейти на новый уровень разработки и производства композитных материалов», — отметил губернатор Алексей Дюмин.

Создание «Композитной долины» позволит использовать новые налоговые инструментарии, привлекать финансирование из федерального бюджета на создание инфраструктуры для проведения исследований, сертификации и создания прототипов уникальной продукции для дальнейшего запуска в производство. Создание инновационного НТЦ позволит организовать научное ядро, которое обеспечит разработку, трансфер и внедрение в производство передовых технологий в сфере конструкционных и специальных материалов.

Губернатор Алексей Дюмин дал поручение правительству Тульской области во взаимодействии с Правительством РФ в течение месяца подготовить план реализации проекта.