Архангельск, 25 января, 2021, 16:27 — ИА Регнум. В 2020 году Северная железная дорога отгрузила на экспорт 2,5 млн тонн леса. Это на 16,4% больше, чем годом ранее. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СЖД, большая часть груза была отправлена в Финляндию.

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По данным компании, вырос и общий объем лесных грузов. За год на станциях СЖД было погружено 14,7 млн тонн лесных грузов, что на 11,2% больше, чем за 2019 год. На внутренний рынок отправлено 12,2 млн тонн лесных грузов (+10,2%).

«Это связано с увеличением потребности в сырье со стороны лесоперерабатывающих и целлюлозно-бумажных комбинатов в Архангельской, Вологодской областях и Республике Коми. На ряде предприятий реализованы инвестпроекты по развитию лесопереработки, созданы мощности по глубокой переработке древесины», — пояснили в пресс-службе СЖД.

Кроме того, увеличились объемы отправки лесных грузов в контейнерах до 1,9 млн тонн (+9%). Пиломатериалы, фанера, топливные гранулы, ДСП и ДВП в контейнерах отправлялись преимущественно на экспорт.

«Более половины объема экспортных лесных грузов в контейнерах отправлено в Китай», — уточнили в СЖД.

Как сообщало ИА REGNUM, c 1 января 2022 года в России планируют ввести полный запрет на вывоз из страны грубо — или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.