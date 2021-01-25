Волгоград, 25 января, 2021, 16:50 — ИА Регнум. 55,6 километра новых автомобильных дорог построят в Волгоградской области в 2021 году. Работы охватят 12 муниципалитетов, сообщили ИА REGNUM 25 января в пресс-службе администрации региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожная техника

В Волгоградской области продолжат соединять населённые пункты с основными региональными трассами. Асфальтированные пути проложат в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения». Дорожно-транспортную инфраструктуру создадут в Нехаевском, Клетском, Новониколаевском, Нехаевском, Серафимовичском, Клетском, Старополтавском, Чернышковском, Суровикинском, Ольховском, Жирновском и Городищенском районах. В общей сложности возведут 55,6 километра новых дорог.

С 2014 года в регионе построено и отремонтировано уже свыше 2,4 тысячи километров автотрасс.