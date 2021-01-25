Лондон, 25 января, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Руководство английского футбольного клуба «Челси» уволило Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера. Об этом 25 января сообщили в Twitter клуба.

@cfcunofficial (Chelsea Debs) London Фрэнк Лэмпард

В «Челси» поблагодарили специалиста за работу, а увольнение объяснили недовольством последними результатами команды.

Главным претендентом на пост, по данным The Guardian, является Томас Тухель (Германия), возглавлявший «Пари Сен-Жермен» (Франция).

В текущем розыгрыше АПЛ «Челси» (29 очков) занимает четвертое место в таблице. Лидирует — «Манчестер Юнайтед» (40).

Лэмпард занимал должность главного тренера клуба с 2019 г. Ранее работал в «Дерби Каунти».