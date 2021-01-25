Кандагар, Афганистан, 25 января, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Шесть мирных жителей получили ранения в результате теракта в районе Майванд (провинция Кандагар, Афганистан), сообщает 25 января Anadolu.

Взрыв

По словам пресс-секретаря губернатора Бахира Ахмади, боевики заложили мину на дороге. Наехавший на неё автобус с мирными гражданами получил серьёзное повреждение.

Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. Как сообщало ИА REGNUM, ранее 25 января теракт произошёл в Кабуле. Пострадал один человек.