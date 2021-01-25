Москва, 25 января, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Рынок нефти после обвала в конце прошлой недели сегодня, 25 января, уверенно растёт, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Ко второй половине сегодняшнего дня цена Brent выросла на 1,27%, до $55,68 за баррель, а цена WTI — на 1,4%, до $52,75 за баррель.

Начало массовой вакцинации от пандемии коронавируса в мире создаёт позитивные настроения на рынке, которые не смогли испортить даже вышедшие 22 января данные по росту коммерческих запасов нефти в США на 4,351 млн баррелей.

Цена Brent оттолкнулась от уровня поддержки в $54,34 за баррель и пошла наверх. Настроения на покупку, похоже, на рынке сегодня преобладают.

Сегодня до конца дня по цене Brent ожидается диапазон $55−56 за баррель», — полагает эксперт.

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