Екатеринбург, 25 января, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Дорожные полицейские начали рейдовые мероприятия по проверке такси в Екатеринбурге. Об этом сообщили в отделе пропаганды свердловского управления ГИБДД журналистам.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Такси

Решение о массовой проверке принято «в связи с участившимися ДТП с участием автомобилей такси», заявили в УГИБДД порталу «Е1». Рейдовые мероприятия проводятся на территории всего города.

Инспекторы проверяют соблюдение ПДД таксистами. Кроме того, проверяющие контролируют наличие всех документов, необходимых для перевозки пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее работники Роспотребнадзора вместе с сотрудниками ГИБДД выявили в Екатеринбурге нарушителей, на надевающих маску в такси.