Ульяновск, 25 января, 2021, 15:53 — ИА Регнум. В Ульяновской области спасатели предупреждают об очередном ухудшении погодных условий. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед

В ведомстве со ссылкой на информацию ульяновского центра отмечают, что объявляется жёлтый уровень опасности.

«Вечером 25 января с сохранением ночью и днём 26 — 27 января на дорогах ожидается сильная гололедица», — говорится в сообщении ГУ МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жёлтый уровень погодной опасности объявлялся в Ульяновской области 23−24 января.

Напомним, что в соседней Чувашии после потепления в ночь с 25 на 26 января прогнозируется −1…−6 градусов мороза. Осадки ожидаются 27 января, при этом не исключается ледяной дождь. К этому добавится гололедица.

Отметим, что погодная шкала состоит из четырёх «цветов» по мере возрастания опасности: зелёного, жёлтого, оранжевого и красного.