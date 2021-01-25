Москва, 25 января, 2021, 15:43 — ИА Регнум. В Москве свободна половина коек, предназначенных для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом 25 января сообщила вице-мэр города Анастасия Ракова.

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Она заявила, что на фоне снижения заболеваемости столичные власти приняли решение о сокращении обсервационных пространств для пациентов с лёгким течением болезни.

«В ближайшее время к своей обычной работе вернутся Научно-практический реабилитационный центр на Абрамцевской, Реабилитационный центр для инвалидов «Царицыно» и Социально-реабилитационный центр ветеранов войны и вооруженных сил на Олимпийском проспекте», — сказала Ракова.

Продолжат работу обсерваторы, открытые на базе московского городского центра реабилитации, филиал «Крылатские Холмы», и санатория имени Артема (Сергеева) ГУП «Медицинский центр управления делами мэра и правительства Москвы».