Калуга, 25 января, 2021, 16:07 — ИА Регнум. В Калужской области в 2021 году в рамках Года науки и технологий будет значительно активизирована научно-исследовательская деятельность, прежде всего в Калуге и Обнинске — первом наукограде России. Об этом 25 января заявил на заседании областного правительства министр образования и науки региона Александр Аникеев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, в настоящее время в области созданы и развиваются инновационные кластеры. Работают более 20 научных организаций. Среди них — национальный медицинский исследовательский центр радиологии Минздрава России, Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского, Обнинское НПП «Технология» имени А.Г. Ромашина, Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова, НПО им. С.А. Лавочкина, «Научно-производственное внедренческое предприятие «Турбокон» и НПО «Тайфун». Основные вузы, занимающиеся наукой — КГУ им. К.Э. Циолковского, КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, Обнинский институт атомной энергетики. Общая численность персонала, занятого исследованиями и разработками, в регионе составляет почти 11 тыс. человек. В их числе около 200 докторов наук и 800 кандидатов наук. Научно-исследовательские работы ведутся по целому ряду наукоемких направлений: радиационные технологии и безопасность ядерных установок, биотехнологии, медицина, информационно-телекоммуникационные технологии, экология и рациональное природопользование, производственные технологии в машиностроении. Один из масштабных региональных научных проектов — формирование Инновационного научно-технологического центра. Его ядром станет Парк атомных и медицинских технологий, который формируется на базе Обнинского института атомной энергетики. Ключевую роль в этом проекте будет играть МРНЦ имени А.Ф. Цыба.

В регионе более 25 лет осуществляется поддержка научно-исследовательской деятельности. В 1993 году впервые для наиболее талантливых докторанток, аспиранток и студенток вузов за успехи в фундаментальных и прикладных исследованиях были учреждены областные стипендии им. Е.Р. Дашковой. В целях поддержки научно-исследовательской деятельности и в память о выдающихся русских ученых проводятся областные именные конкурсы. По их итогам ученым присуждаются единовременные премии, обучающимся — ежемесячные стипендии.

В Калужской области открытие Года науки и технологий состоится в рамках празднования Дня российской науки 5 февраля в Обнинске. Главным мероприятием станет панельная дискуссия «Новые решения для нового времени: наука после COVID-19». 2021 год также богат на знаменательные даты и юбилеи. 12 апреля исполнится 60-лет первому полету человека в космос. 14 мая будет отмечаться 200-летие русского математика и механика, уроженца калужской земли П. Л. Чебышева. 21 мая — 100-летие выдающегося ученого и общественного деятеля А. Д. Сахарова. В 2021 году пройдут ещё два знаковых события: 65-летие города Обнинска — первого наукограда России и 75-летие Государственного научного центра — ФЭИ им. А.И. Лейпунского.

В вузах и научных организациях области планируется провести более 30 научных и научно-практических конференций. В сентябре пройдут 56-е Научные чтения памяти К.Э. Циолковского.