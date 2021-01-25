Москва, 25 января, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Учитывая, что государство намерено полностью оснастить счётчиками всех потребителей, чтобы вести учёт электроэнергии и исключить потери, маловероятно, что «умные» счётчики будут отключены, к тому же они установлены относительно недавно и являются передовыми в техническом отношении, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Иван Шилов ИА REGNUM Счетчик

«Нужно принять во внимание и тот факт, что перечень носит рекомендательный характер. Компромисс может быть найден, полагаю, например, за счёт включения данного стандарта в перечень, пусть и с оговорками.

Кроме того, могут быть найдены и другие технические решения, но, повторю, данные счётчики отключать никто не будет, так как это не в интересах потребителей и ресурсоснабжающих организаций.

Вряд ли имеет смысл заменять их, так как эту работу кто-то должен оплачивать, и она может занять много времени.

Можно найти приемлемое решение для того, чтобы продолжить использование этих счётчиков, пусть и с некоторыми допущениями.

Если всё же их нужно заменить, то можно растянуть эту работу на несколько лет, чтобы затраты не были значительными», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее 1 миллиона работающих «умных» электросчетчиков в домах жителей России могут оказаться вне закона.

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