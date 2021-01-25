Джакарта, 25 января, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Полиции Индонезии удалось опознать тела ещё четырех погибших в результате крушения лайнера Sriwijaya Air, сообщает Detik.

twitter @SAR NASIONAL (Поисково-спасательное агентство Индонезии (Basarnas)) Найденные обломки самолета Boeing 737-500 в Индонезии

«Таким образом, идентифицированы ещё четверо жертв авиакатастрофы, включая двоих детей. Установлены личности 53 погибших», — говорится в заявлении полиции.

Кроме того, 46 опознанных тел передали семьям погибших для захоронения.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет авиакомпании Sriwijaya Air упал сразу после взлета 9 января 2021 года. На борту самолета находились 62 человека.