Анкара, 25 января, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу на пресс-конференции 25 января заявил, что Турция планирует запустить спутник 6A в космос в середине 2022 года. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

CeeGee Турецкий спутник Turksat 6A

«Мы запустили наш спутник Turksat 5A в космос. Он будет выведен на свою орбиту примерно в июне и будет работать во благо Земли. Мы заставили весь мир ощутить наше присутствие и мощь в космосе», — подчеркнул Караисмаилоглу.

Караисмаилоглу отметил, что его министерство реализует отечественные и национальные проекты в воздухе, на суше, на море и даже в космосе.

«Мы осуществили большие проекты в 2020 году. Мы завершили такие проекты, как строительство шоссе Северная Мармара, шоссе Анкара-Нигде и железная дорога Самсун-Сивас. Также продуктивно начался и 2021 год. Мы начали с возведения моста Кёмюрхан, а затем запустили наш спутник Turksat 5А в космос. Ведутся работы по очередному нашему отечественному спутнику. В 2022 году мы запустим национальный спутник Turksat 6A в космос. В каждой отрасли мы реализовали такие проекты, которые требуют 100 лет работ, тогда как мы потратили на их осуществление не более 18», — указал Караисмаилоглу.