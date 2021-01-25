Сельское поселение Завидово, Тверская область, 25 января, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Фильм о дворце президента России в Геленджике является компиляцией не связанных друг с другом эпизодов. Об этом 25 января заявил президент России Владимир Путин на видеоконференции со студентами в День российского студенчества.

Kremlin. ru Владимир Путин

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"Эта, кстати, информация уже мусируется на протяжении более чем десяти лет. Так или иначе сейчас просто удобный случай, всё скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан и поместили в интернет», — заявил Путин.

По его словам, на протяжении десяти лет должно было что-то остаться: оформления земельных участков, следы финансовых операций, оформления у нотариусов.

«И там тоже след должен остаться. В нотариальных книгах, в электронном виде… вместо всего это что? Ну разместили мою фотографию или моё плавание в стиле «баттерфляй» — я так корявенько, но иногда люблю так поплавать — в каком-то бассейне, где я никогда не был. И не знаю что это за бассейн. Но я так плавал. Когда и где? В Енисее в 2016 году. Ну, в таких случаях, это просто компиляция, это монтаж», — указал президент.

«Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: скучно, девочки! Ну хоть чего попридумывали бы там ещё», — добавил он.