Сельское поселение Завидово, Тверская область, 25 января, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Российская вакцина от коронавируса прошла регистрацию более чем в десяти странах мира. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил 25 января на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.

Minzdrav.gov.ru Российская вакцина против COVID-19

Следите за развитием событий в трансляции: «Татьянин день в России: Путин общается со студентами — трансляция»

Он подчеркнул, что в распоряжении России уже есть известные эффективные вакцины от заболевания COVID-19. Эти препараты зарегистрированы уже в 13 странах.

В целом, добавил российский лидер, обстановка по коронавирусу в стране стабилизируется. Это позволяет аккуратно отменять введённые ограничения, возвращаться к нормальному ритму, в том числе в учебном процессе.

Читайте также: Путин: «дистанционка» не могла не сказаться на качестве образования