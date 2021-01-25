Ярославль, 25 января, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Строительство третьего моста через Волгу в Ярославле запланировано на 2030 год. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление мэрии Ярославля «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Ярославля на период 2021—2030 годов».

Мэрия Ярославля

Документ на 77 страницах содержит подробный перечень мер по развитию города. Немалая часть уделена проектированию и строительству новых объектов. Так городские власти планируют до 2030 года разработать проекты 16 детских садов и яслей и 14 школ. Правда, построить в этот период планируется лишь 4 новых дошкольных учреждения и 3 школы.

Интересны планы по развитию автотранспортной инфраструктуры. На 2025 год запланирована транспортная развязка в районе пересечения Московского шоссе и Юго-Западной окружной дороги протяжённостью 1,6 км. В 2027 году значится строительство первой очереди Карабулинской развязки протяжённостью 2 километра от проспекта Толбухина до Московского проспекта.

В 2028 году развязку планируется довести до проспекта Фрунзе. В этом же году планируется связать 600-метровой развязкой улицу Чкалова с улицей Магистральной. В 2029 году мэрия хочет построить транспортную развязку от улицы Институтской до Юго-Западной окружной дороги протяжённостью 0,95 км. И, наконец, на 2030 год городские власти отложили возведение третьего моста «Южный» через реку Волгу с подходами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стратегия социально-экономического развития Ярославля до 2030 года была разработана в 2019—2020 годах с участием представителей общественности, учёных и экспертов. Естественно, эти планы скорее отражают желания властей и ярославцев, чем являются готовой программой действий. Строительство моста или развязок стоят миллиарды рублей, которых в бюджете города нет. Нет и проектно-сметной документации на перечисленные объекты.

Помимо крупных объектов инфраструктуры план мероприятий содержит и информацию о возможном ремонте, реконструкции и строительстве множества других улиц.