Москва, 25 января, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Сербия не использовала шанс на ужесточение позиции по Косово в период правления президента США Дональда Трампа, в результате чего Белград находится в проигрышных позициях по Косово перед новой администрацией Белого дома. Об этом в ходе «круглого стола» на тему «Удастся ли спасти сербское Косово?» заявил кандидат исторических наук, научный сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Георгий Энгельгардт. Круглый стол «Удастся ли спасти сербское Косово?»

«Если говорить о смене власти в США и как это повлияет на переговоры по Косово, то тут радости мало. Все последние годы президент Сербии Александар Вучич посвящает переговорам по Косово — в частности, переговорам с США. Это вполне логично. США — держава, поддерживающая косовских сепаратистов. Без США «косовской проблемы» не было бы. Но в последние четыре года перед Белградом появился микрошанс, когда гладкая работа госаппарата США случайно была нарушена. Появился президент «со стороны», который начал импровизировать и пересматривать основы американской политики. Этот шанс появился и для Белграда», — сказал Энгельгардт.

Он напомнил, что политические изменения происходили и в Приштине: «Более того — к власти пришёл ненадолго несистемный политик, и если посмотреть, как эти шансы были использованы Белградом, то мы видим, что по итогу практически нет позитивных результатов. Были вложены огромные усилия в доверительные отношения с президентом США Дональдом Трампом, сделаны очень серьёзные уступки по Ближнему Востоку, Китаю и России, а в итоге получилось, что со сменой команды в Белом доме и возвращением людей прошлых правительств, людей, чья карьера связана в том числе с балканской политикой, не стоит ожидать, что всё преобразится. Никакие обязательства Трампа, который для этих людей является противником, не имеют шансов на рассмотрение. А вот все уступки Белграда становятся стартовой позицией для новых переговоров. Мы слышим голоса о том, что сейчас и Брюссель, и Вашингтон возобновят переговоры по Косово — более того, они даже не будут соперничать».