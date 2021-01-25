Сельское поселение Завидово, Тверская область, 25 января, 2021, 14:24 — ИА Регнум. В период противоэпидемических ограничений возникли объективные трудности для организации занятий в вузах. Об этом 25 января заявил президент России Владимир Путин на видеоконференции со студентами в День российского студенчества.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Дистанционное обучение

Следите за развитием событий в трансляции: «Татьянин день в России: Путин пообщается со студентами — трансляция»

«Уверен, что если не все, то подавляющее большинство соскучились по прямому общению с друзьями, наставниками. Но хочу подчеркнуть, что и вы, и ваши преподаватели действительно как одна команда делали всё, чтобы лекции, семинары, экзамены — словом, весь учебный процесс — продолжались. Вместе решали возникающие проблемы», — заявил Путин.

Президент указал, что действительно не везде для дистанционного обучения в полном объёме хватало технических возможностей, нужного оборудования и скорости связи.

«Были объективные сложности с организацией практических занятий, да и в целом такой необычный формат не мог не сказаться на полноте и качестве обучения, на обеспечении контроля знаний. Уверен, что вместе с преподавателями вы обязательно наверстаете то, что упущено, если эти упущенные моменты есть», — подчеркнул он.