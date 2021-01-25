Москва, 25 января, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Провоцируя конфликт с Россией, малые страны — члены НАТО понимают, что они являются разменной монетой. Об этом в ходе круглого стола на тему «Удастся ли спасти сербское Косово?» заявил главный редактор ИА REGNUMМодест Колеров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Модест Колеров. Круглый стол «Удастся ли спасти сербское Косово?»

«В военных доктринах малых стран — членов НАТО есть понятие «неприемлемый ущерб». Их политика — антирусская, поэтому они себя чувствуют «передним краем». Но, провоцируя конфликт с Россией, они понимают, что они «пушечное мясо», и могут, провоцируя Россию, оказать только неприемлемый ущерб, дожидаясь ли старшего брата или в локальной борьбе пытаясь нанести такой ущерб. Этот ущерб не запланирован, необъясним с точки зрения демократического большинства, который будет стоить дорого «крыше» этих протекторатов. Они преисполнены манией величия, но выбирают такую доктрину. В этом есть важное зерно», — сказал Колеров.

По его словам, каким бы манипулятивным ни было международное право, главное, «что стоит костью у них в горле» — резолюция Совбеза ООН №1244: «Чудо, что она есть. Могли бы наших достойных людей обмануть и заболтать, и резолюция №1244 сейчас полностью в руках Сербии. Сербия не должна соглашаться на её ревизию, вступать в переговоры на тему ревизии резолюции №1244. Сам факт равных переговоров с Косово — это уже измена. Любое обсуждение и урегулирование в этих условиях должно быть возвращено в резолюцию, и это будет трезво, честно, справедливо и исторически перспективно».