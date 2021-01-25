Калуга, 25 января, 2021, 14:25 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 153 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 25 января. Днём ранее, 24 января, в регионе было зарегистрировано 158 подтверждённых случаев.

Фото: pixabay.com

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 25 тыс. 64 человек, 1920 человек находятся на лечении, 22 тыс. 935 человек выздоровели, 209 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (390), в Обнинске (157), Боровском (112) и Козельском (108) районах.