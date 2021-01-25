Москва, 25 января, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Для нынешних властей Сербии резолюция ООН №1244 является не только формальностью, но и помехой. Об этом в ходе «круглого стола» на тему «Удастся ли спасти сербское Косово?» заявил главный редактор ИА REGNUMМодест Колеров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Модест Колеров. Круглый стол «Удастся ли спасти сербское Косово?»

«Косово пользуется прямой поддержкой США, и лишь немногие многонациональные страны ЕС отказываются признавать Косово, потому что понимают, что не должны кидаться камнями в стеклянном доме — особенно Испания, жестоко подавляющие каталонские усилия. В этой ситуации только резолюция №1244 формально защищает суверенитет Сербии над Косово. Но мы очень хорошо знаем, что международное право — дипломатическая формальность, пока за ней не стоят факторы силы великих держав. Сербия не является великой державой — Сербия Александара Вучича стала на путь капитуляции, для неё эта резолюция — уже не только дипломатическая формальность, но и помеха: её надо объяснять, трактовать, манипулировать перед народом», — сказал Колеров.

Он подчеркнул, что несколько десятилетий назад идея с кантонизацией Косово была вполне перспективной: «Ещё 20 лет назад я робко тестировал мысль о кантонизации Косово, чтобы административно отделить сербские территории внутри Косово, понимая, что именно административные границы чаще всего становятся государственными. Но я был робкий, и сербы не хотели это слушать. Ивица Дачич тоже громко ругался на эту тему. Сейчас и кантонизация выглядит весьма оптимистичным сценарием».