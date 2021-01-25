Чебоксары, 25 января, 2021, 14:07 — ИА Регнум. В столице Чувашии в 2021 году планируется достроить шесть дошкольных образовательных учреждений, не соблюдаются сроки строительства одной школы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии Чебоксар по итогам планёрки в мэрии.

Cap.ru Август 2020 года, Чебоксары. Строительство школы в микрорайоне Садовый

По данным администрации, в настоящее время в городе строят шесть детсадов и одну школу. Детские сады на 250 мест возводятся в микрорайонах Радужный и Университетский-2, 240 и 160 воспитанников соответственно примут детсады в Благовещенском и Альгешево, по 110 ребят будут получать дошкольное образование в Солнечном и 14-м микрорайоне.

«Через полгода должны ввести в строй два детских сада — в Радужном и Солнечном. Пока подрядчики справляются с графиком. Поэтапно строятся и проектируются ещё четыре дошкольных учреждения. Их планируем завершить в текущем году. Местами в детских садах обеспечим 1120 детей», — сообщил на своей странице в «Инстаграмме» глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Если к подрядчикам детских садов у мэрии нет вопросов по срокам, то строительство школы идёт с опозданием. По словам Ладыкова, график строительства школы в Садовом подрядчик «не соблюдает, будем принимать меры». В мэрии уточняют, что «строительство ведется очень слабо, несмотря на имеющуюся возможность действовать на опережение». Объект должен быть построен до июля 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года чебоксарские власти заявляли, что школа в Садовом станет самой большой в Поволжье. Она рассчитана на 1650 мест — 66 классов наполняемостью около 25 детей. Школа будет переменной этажностью (3 — 4 этажа). В планах — строительство новых школы в микрорайоне Университет и в новоюжном районе. Чувашские власти планируют за «1 — 2 года ликвидировать во всех чебоксарских школах двухсменный режим обучения».