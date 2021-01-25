Мурманск, 25 января, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил о новом назначении — пост главы комитета по туризму занял экс-продюсер телевизионных шоу Александр Елисеев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Gov-murman.ru Александр Елисеев

«Александр всю свою жизнь посвятил развитию внутреннего туризма и представлял Россию во Всемирной туристической организации. Очень плотно работал и взаимодействовал с Ростуризмом. Был экспертом на Совете регионов Российского союза туриндустрии. И теперь перед Александром Васильевичем новая амбициозная задача — территорию Мурманской области превратить в Мекку Арктического туризма» , — сказал Чибис на еженедельном заседании регионального правительства.

Справка:

Александр Елисеев окончил институт технологии туризма Российской международной академии туризма. В начале 2000-х работал продюсером телевизионных шоу на Первом канале — «Непутевые заметки», «Последний герой» и «Фабрика звезд».

Был руководителем департамента маркетинга гостиничной сети «Амакс Гранд Отель», коммерческим директором гостиничной управляющей компании «Аккорд Менеджмент Групп», коммерческим директором отдела международного познавательного телеканала Russian Travel Guide TV.

Также он являлся руководителем проектов продвижения внутреннего и въездного туризма в рамках Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК). Был заместителем гендиректора, директора по развитию на международных познавательных телеканалах Russian Travel Corp (Russian Travel Guide TV, Russian Travel Gide HD и Russian Travel International).

В последние годы руководил проектом по внедрению концепции здорового образа жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Мурманской области заявил, что 2020-й год принес ему кадровые разочарования и анонсировал обновление своей команды.