Тбилиси, 25 января, 2021, 13:59 — ИА Регнум. В Грузии рейтинг правящей партии «Грузинская мечта» за год вырос в 1,6 раза. Об этом свидетельствуют данные опроса от зарегистрированной в США некоммерческой организации «Национальный демократический институт по международным вопросам» (NDI), обнародованного 25 января грузинским филиалом NDI.

41.ge Голосование в партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия»

Согласно данным исследования, доверие «Мечте» выразили 31% респондентов. По итогам опроса, который проводился NDI в конце 2019 года, рейтинг этой партии составлял 19%.

Сообщается, что о поддержке самой крупной оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» (ЕНД) заявили 5% опрошенных. Годом ранее этот показатель был на уровне 13%.

При этом, чаще всего респонденты отказывались говорить о своих политических предпочтениях. Таких оказалось 54%. В поддержку других партий высказались 9% опрошенных.

Исследование проводилось с 17 по 24 декабря 2020 года. В ходе исследования были опрошены 2053 человека. Опрашивали респондентов с помощью телефонных звонков на случайно выбранные номера. Погрешность опроса оценена в размере 1,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦИК Грузии, во время парламентских выборов, проходивших в октябре 2020 г., «Грузинская мечта» набрала 48%, а созданный ЕНД блок «Сила в единстве» — 27%. Остальные партии набрали менее 4%.