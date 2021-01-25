Анкара, 25 января, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Турецкий дизайнер Эмре Хусмен показал, как мог бы выглядеть будущий внедорожник компании Bentley в стиле лимитированной модели Bentley Mulliner Bacalar. Изображение концептуальной модели размещено на сайте Flipboard.

Flipboard Эскиз особой версии Bentley Mulliner Bacalar

Дизайнер назвал своё творение EXP8. Авто получилось гораздо выразительнее, чем Bentley Bentayga.

Спереди концепт выделяется круглыми фарами с длинными зауженными дневными ходовыми огнями. Решётка радиатора украшена цифрой «8».

Модель оснащена большими колёсами, губчатым спойлером и выступающим диффузором. На боковых дверях автомобиля имеются рельефные выштамповки. Корма машины за счёт новых фар стала гораздо изящнее. Кроме этого, модель, нарисованная Хусменом, оснащена скошенной крышей и узкой линией остекления.

Ранее в компании Bentley заявили, что к 2030 году планируют полностью перейти на производство электромобилей.

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