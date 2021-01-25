Москва, 25 января, 2021, 13:43 — ИА Регнум. В период коммунистического правления Югославии сербский национальный вопрос находился вне государственного интереса. Об этом в ходе «круглого стола» на тему «Удастся ли спасти сербское Косово?» заявила кандидат исторических наук, доцент Московского гуманитарного университета Анна Филимонова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анна Филимонова. Круглый стол «Удастся ли спасти сербское Косово?»

«Мы видим уникальный пример этноинжиниринга, при этом он был продолжен. В то время как сербский национальный вопрос был вне государственного интереса. Более того — по дефолту он объявлялся противоположным государственному вопросу», — сказала Филимонова.

По её словам, конституция Югославии 1974 года стала «переломным этапом»: «Автономные края обрели источник власти и право на атрибуты государственности. Конституция подготовила расчленение Югославии. Албанцы — нацменьшинство Югославии, они не могут быть государствообразующим. По конституции 1974 года, правом выхода обладали государствообразующие народы, а не национальные меньшинства. Процедура выхода никак не была расписана. По внутреннему законодательству албанцы не обладали механизмами выхода. Косовский вопрос — модель формирования албанской государственности коммунистической властью. Проблема враждебной, антисербской деятельности — это второстепенный характер: должны были просто сработать органы госбезопасности».

Она напомнила, что в 1992 году албанцы «сами бойкотировали участие в выборах государственной власти»: «Уголовныые деяния, направленные на разрушение государств, албанцы выдают за решение государственного вопроса. Хочется отметить, что никакого демографического права не существует. Мы знаем только то, что международно-правовые документы гарантируют суверенитет».