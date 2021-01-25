Москва, 25 января, 2021, 13:36 — ИА Регнум. В настоящее время собственники жилья, установившие «умные» счётчики, обеспокоены изданием приказа. В основном граждан волнует, не повысится ли оплата за услуги ЖКХ из-за, утверждённых Минцифрой РФ новых счетчиков по стандарту передачи данных NB-IoT, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк

Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

«Стоит напомнить, что «умные» счётчики автоматически передают цифры управляющим компаниям или ресурсоснабжающим организациям (водоканал, теплосети и пр.).

С 1 июля 2020 года жителей России обязали перейти на новые счётчики, где использовался зарубежный стандарт, не вошедший в перечень, утверждённый Минцифой.

О замене уже установленных в данном документе ничего не говорится. Полагаю, что данный приказ будет распространяться на установку счетчиков после его утверждения, то есть после 30 декабря 2020 года.

Возможно, будут приняты дополнительные акты, которые внесут изменения, касающиеся замены уже установленных.

Новый приказ не уточняет вопросы по поводу оплаты. Говориться лишь о том, что зарубежный стандарт, используемый при установке счетчика, не вошёл в перечень, утверждённый приказом Минцифры.

Соответственно российским гражданам беспокоится сейчас не о чем. Оплата будет производится так же, как производится в настоящее время.

Предложенные Минцифры ограничения станут поводом для пересмотра ряда проектов. Возможно, всё-таки будут приняты акты, уточняющие возникающие вопросы.

Как будет происходить замена старых счетчиков на «умные» или за чей счёт, пока неясно. Допускаю, что этого может не потребоваться», — высказал свое мнение юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, в России около 1 миллиона «умных» счетчиков, которые используются в жилищно-коммунальном хозяйстве, могут оказаться вне закона.

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