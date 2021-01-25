Москва, 25 января, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Так называемый «косовский вопрос» начался задолго до кризиса на Балканах в 90-е годы. Об этом в ходе «круглого стола» на тему «Удастся ли спасти сербское Косово?» заявила кандидат исторических наук, доцент Московского гуманитарного университета Анна Филимонова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анна Филимонова. Круглый стол «Удастся ли спасти сербское Косово?»

«Мы не могли не оказаться в такой ситуации. Нужно учитывать уникальное положение и Косово, и Метохии, и Сербии. <…> Косовский вопрос начинается задолго до кризиса. Мы будем говорить о внешнем измерении», — сказала Филимонова.

По её словам, из вида упускается роль коммунистического правления в создании «косовской проблемы»: «Сербские социал-демократы выпестовались из австро-марксизма. Здесь его представители не могли выйти из заданной парадигмы. Социал-демократы стали точкой отчёта в виде очернения сербского государства. Константа перешла в идеологическое наследие компартии Югославии».