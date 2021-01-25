На Обнинском предприятии «Технология» стартовала вакцинация от COVID-19
Обнинск, Калужская область, 25 января, 2021, 13:58 — ИА Регнум. В здравпункте Обнинского научно-производственного предприятия. «Технология» им. А. Г. Ромашина Калужской области началась прививочная кампания от COVID-19. Работники добровольно проходят вакцинацию, не отрываясь от производства. Первым вакцинировался генеральный директор «Технология» Андрей Силкин. Об этом 25 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия.
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Ежедневно в здравпункте предприятия могут вакцинироваться до 50 человек. Вакцинация проводится отечественной двухвекторной вакциной «Спутник V». Желающего привиться в обязательном порядке обследует терапевт на наличие противопоказаний. Хранение вакцины организовано в соответствии с требованиями Росздравнадзора.
По состоянию на сегодняшний день в Обнинске подтверждено 157 положительных результата теста на коронавирусную инфекцию. Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 25 тыс. 64 человек.