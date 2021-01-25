Лондон, 25 января, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Лидер британской оппозиции лейборист Кир Стармер после контакта с человеком, у которого было выявлено заражение коронавирусной инфекцией, вынужден уйти на самоизоляцию. Об этом он заявил 25 января на своей странице в Twitter.

(сс) Michael Kowalczyk Но всё будет хорошо

«Сегодня утром мне сказали, что я должен уйти на самоизоляцию после контакта с кем-то, у кого был положительный результат на COVID-19», — отметил политик.

При этом Стармер подчеркнул, что на данный момент у него нет никаких симптомов заражения, а во время самоизоляции он будет работать в течение недели из дома.