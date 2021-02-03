Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в мире стремительно растёт и приближается к 100 млн. По данным на 25 января, число летальных исходов превысило 2,14 млн. Лидерами по числу заражений являются США, Индия, Бразилия. Россия — на четвёртом месте. На фоне роста заражений и смертности в мире развернулась «война вакцин» и встал вопрос о «паспортах вакцинации». Подробности о событиях в мире, охваченном пандемией, — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

13:38 25.01.2021 Глава Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Со Хун провел 23 января телефонные переговоры с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом сообщает DongA Ilbo со ссылкой на представителя администрации южнокорейского президента Кан Мин Сока. По его словам, представители двух стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, включая поддержание мира на Корейском полуострове. Кроме того, Со Хун и Салливан также обсудили региональные и глобальные проблемы, включая пандемию коронавируса, восстановление экономики, кибербезопасность и изменение климата. Читайте также: Представители США и Южной Кореи обсудили двустороннее сотрудничество

13:38 25.01.2021 В Париже около 300 беженцев самовольно расположились в здании бывшей начальной школы, чтобы потребовать от мэрии столицы Франции"убежища от холода и пандемии». Об этом в пятницу, 25 января, сообщает Le Figaro. Читайте также: В Париже беженцы «захватили» здание заброшенной начальной школы

13:45 25.01.2021 Введение единого международного сертификата о вакцинации от коронавируса COVID-19 маловероятно, так как странам сложно договориться по этому вопросу, заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в интервью программе «Вести в субботу» на «Россия 24» (ВГТРК). «Скорее, второе. Невозможно согласовать по определению. Ведь не случайно Всемирная организация здравоохранения имеет только один международный сертификат — сертификат желтая лихорадка, именно потому, что очень сложно», — сказала Голикова.

13:48 25.01.2021 «На сегодняшний день, на мой взгляд, очевидно: не все страны имеют возможность предоставить возможность вакцинации, не все страны располагают тем арсеналом, которым располагает, например, Россия, и любого рода паспорта ограничивают международное передвижение людей, что, на наш взгляд, является сейчас недопустимым», — сказала Татьяна Голикова. По ее словам, Евросоюз обсуждает подобные инициативы, но это, скорее, документы, которые бы действовали для стран, где бывает много туристов, и «они пытаются таким образом обезопасить себя и обезопасить тех людей, которые к ним приезжают». «Комитет по чрезвычайным ситуациям международных медико-санитарных правил ВОЗ, который заседал на прошлой неделе, принял решение о нецелесообразности сейчас введения каких-либо документов, которые ограничивают перемещение людей», — напомнила вице-премьер. ТАСС

13:48 25.01.2021 Молитва в Индонезии в период пандемии. (сс) Uda Fiqur

13:55 25.01.2021 Власти Бахрейна одобрили использование вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca. Об этом 25 января сообщил телеканал Sky News Arabia. Подробности в материале: В Бахрейне одобрили вакцину от COVID-19 компании AstraZeneca

13:59 25.01.2021 В Мали планируют закупить более 8,4 миллионов доз вакцины от COVID-19 и начать кампанию вакцинации в апреле. Об этом сообщает BBC Africa. Читайте также: В Мали назвали сроки начала вакцинации от COVID-19

14:01 25.01.2021 Сборная России по санному спорту допущена в полном составе к участию в чемпионате мира. Об этом 25 января сообщил главный тренер команды Сергей Чудинов. Читайте также: Российских саночников допустили до участия в ЧМ в полном составе

14:01 25.01.2021 Встреча по вопросам миротворчества ООН на уровне министров обороны и министров иностранных дел, которая должна была пройти в Южной Корее в апреле текущего года, перенесена на декабрь из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства и министерства обороны. Читайте также: В Южной Корее перенесли встречу по вопросам миротворчества ООН на декабрь

14:03 25.01.2021 Префектура административного центра Французской Гвианы, города Кайенна, сообщила, что, несмотря на карантин, введенный на заморской территории Франции для предотвращения распространения коронавируса, 250 человек приняли участие в традиционном карнавале в пригороде Кайенны Ремир-Монжоли. Об этом в понедельник, 25 января, передает France Info. Как уточняют журналисты, для разгона участников карнавала полиция применила слезоточивый газ. Напомним, 25 января председатель французского Сената Жерар Ларше призвал «перепробовать» другие меры по борьбе с распространением коронавируса во Франции прежде, чем вводить третий на территории страны карантин, который может привести к «драматическим» и «гуманитарным последствиям». Читайте подробнее: Во Французской Гвиане полицейские разогнали участников карнавала

14:17 25.01.2021 Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1204 и превысило 328,6 тыс. Об этом 25 января сообщает пресс-служба белорусского минздрава. Об этом: В Белоруссии за сутки выявили свыше 1 тыс. носителей коронавируса

14:26 25.01.2021 Сотрудники полиции в Грузии за прошедшие сутки выписали 729 штрафов за неисполнение мер по профилактике пандемии. Об этом 25 января сообщает пресс-служба МВД Грузии. Читайте подробнее: В Грузии за сутки оштрафовали более 700 человек из-за пандемии

14:36 25.01.2021 Министр стратегии и финансов Южной Кореи Хон Нам Ги провел 25 января видео-встречу с вице-премьером, министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства стратегии и финансов. Читайте подробнее: Представители Южной Кореи и Узбекистана обсудили вопросы сотрудничества

14:38 25.01.2021 Дезинфекция улиц в Индии в период пандемии. (сс) PJeganathan

14:38 25.01.2021 В Кении зарегистрировали 85 новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки. Читайте подробнее: В Кении за сутки выявили 85 новых носителей коронавируса

14:40 25.01.2021 Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который в скором времени покидает данный пост, высказал свое мнение по поводу протестов, прошедших в стране из-за введения жестких ограничительных мер, связанных с COVID-19. Его слова 25 января приводит телеканал NOS. Читайте также: Премьер-министр Нидерландов высказался об акциях протеста из-за карантина

14:49 25.01.2021 Возможность ослабления ряда ограничений, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, может быть рассмотрена в Великобритании во второй половине февраля. Об этом заявил 25 января премьер-министр страны Борис Джонсон, сообщает Sky News. Читайте также: Британские власти назвали сроки возможного снятия ряда ограничений

14:51 25.01.2021 В защитной маске на демонстрации в Вене. (сс) Ivan Radic

14:54 25.01.2021 Позиция властей Украины, отказывающихся от использования российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», является безответственной. Такое мнение 25 января высказал депутат украинской Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич во время заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций. Читайте подробнее: Депутат Рады назвал позицию Киева по вакцине «Спутник V» безответственной

15:03 25.01.2021 Жителей Тбилиси, пострадавших от действия карантинных ограничений, призвали прийти на протестный митинг к зданию правительства Грузии. Объявление было опубликовано 25 января на странице неправительственной организации Mountain Resort Shield в соцсети Facebook. Об этом: В Тбилиси анонсировали проведение акции протеста из-за карантина

15:19 25.01.2021 Российская вакцина от коронавируса прошла регистрацию более чем в десяти странах мира. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил 25 января на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества. Читайте также: Путин сообщил о регистрации российской вакцины от COVID-19 в 13 странах

15:20 25.01.2021 Медицинские работники в Казахстане начнут получать вакцины от коронавируса с 1 февраля 2020 года. Об этом заявила заместитель главного врача по лечебной работе городской поликлиники №4 Алма-Аты Зарина Алтынбекова, сообщает издание InformBuro. Читайте также: В Казахстане назвали дату начала массовой вакцинации медиков

15:23 25.01.2021 Жители Лондона в медицинских масках. Russian.news.cn

15:38 25.01.2021 Главный государственный санитарный врач Кустанайской области Казахстана ужесточил ограничительные меры для учебных заведений региона, сообщили в телеграм-канале межведомственной комиссии. Читайте также: В учебных заведениях на севере Казахстана ужесточили карантин

15:58 25.01.2021 Европейская комиссия рекомендует пускать въезжающих на европейскую территорию из третьих стран только при условии, что они сдали тест на коронавирус не ранее чем за 72 часа до поездки. Об этом еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон заявила 25 января на пресс-конференции в Брюсселе. Читайте также: В ЕС предложили по ПЦР-тесту пускать приезжающих из третьих стран

15:58 25.01.2021 Еврокомиссия потребовала от компании AstraZeneca разъяснений в связи с объявлением о сокращении на 60% поставок вакцин в Евросоюз. Об этом заявил официальный представитель ЕК Стефан Де Кеерсмакер. Читайте также: ЕК потребовала от AstraZeneca объяснить сокращение поставок вакцины

15:59 25.01.2021 Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca. (сс) Joel Rodrigues. Agência Brasília

16:00 25.01.2021 Министерство здравоохранения Польши обнародовало очередные данные о количестве заражений коронавирусной инфекцией и смертей от COVID-19 за последние сутки. Данные цифры говорят о том, что уровень заражений и смертей опустился до уровня октября 2020 года. Об этом сообщает Dziennik. Подробности в материале: В Польше за сутки выявили 2419 случаев заражения SARS-CoV-2

16:04 25.01.2021 Члены движений «Объединенная молодежь Грузии» и «Зеленые» вышли 25 января к зданию правительства Грузии в Тбилиси на акцию протеста, выступая за отмену карантинных ограничений. Трансляцию мероприятия ведет грузинский филиал «Радио Свобода» (СМИ—иностранный агент). Читайте также: В Тбилиси начался протестный митинг из-за карантина

16:09 25.01.2021 Представители Европейского союза и правительства Черногории намерены 26 января подписать финансовое соглашение о поддержке ЕС сектора здравоохранения Черногории. Средства в основном предназначены для борьбы с эпидемией коронавируса. Читайте также: ЕС выделит Черногории деньги на поддержку медицины

16:10 25.01.2021 В Польше на следующий день после вакцинации от COVID-19 скончался 73-летний житель дома престарелых в Островине. Пока точно не установлено, что стало причиной смерти — врачи проведут вскрытие, однако данный случай был включен в отчет правительства о побочных реакциях на вакцину. Об этом передает Onet.pl. Читайте также: В Польше мужчина скончался после вакцинации от COVID-19

16:10 25.01.2021 Покупатель в маске выходит из магазина. Бельгия. russian.news.cn

16:17 25.01.2021 25 января глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик во время пресс-конференции призвал оппозиционеров не политизировать вопрос вакцинации от COVID-19. Об этом передает Polskie Radio 24. Читайте также: Оппозиционеров в Польше призвали не политизировать вакцинацию от COVID-19

16:23 25.01.2021 В субботу, 23 января, в Варшаве сотрудники одного из ночных клубов провели вечеринку, в которой приняли участие несколько десятков человек. Они были без защитных масок. Мероприятие прервала полиция, руководству заведения грозит штраф за нарушение ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Polskie Radio 24. Читайте подробнее: Руководству ночного клуба в Варшаве грозит штраф за проведение вечеринки

16:36 25.01.2021 За последние сутки в США было выявлено 130,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 25 января университет Джонса Хопкинса. Читайте также: В США за сутки зафиксировали более 130 тыс. новых случаев коронавируса

16:37 25.01.2021 Анализ на коронвирус в США. (сс) The National Guard

16:38 25.01.2021 Участники акции протеста винят в гибели близких бывших и нынешних чиновников минздрава Киргизии, которые, как считают собравшиеся, проявили преступную халатность при организации работы медицинских учреждений во время пандемии. Об этом: У минздрава Киргизии митингуют родственники погибших от COVID-19

16:43 25.01.2021 За последние сутки в США скончались около 1,8 тыс. человек с диагнозом COVID-19, сообщает 25 января университет Джонса Хопкинса. Читайте также: В США от COVID-19 умерло почти 420 тыс. человек

16:49 25.01.2021 Мужчина в маске у Мемориала Линкольну. Вашингтон. xinhuanet.com

17:51 25.01.2021 Турция может наладить производство миллионов доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил глава турецкой фармацевтической компании VisCoran Ilac Sanayii Озтюрк Оран. Читайте подробнее: Турция готова производить миллионы доз вакцины «Спутник V»

17:54 25.01.2021 Премьер-министры России и Казахстана Михаил Мишустин и Аскар Мамин в ходе телефонного разговора 25 января обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран и вопросы борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба правительства России. Читайте также: Мишустин обсудил с казахстанским коллегой вопросы интеграции и коронавирус

17:57 25.01.2021 Турция планирует экспортировать производимую на своей территории российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в другие страны, в том числе европейские, сообщил глава турецкой фармацевтической компании VisCoran Ilac Sanayii Озтюрк Оран. Читайте также: Турция планирует экспортировать «Спутник V» в европейские страны

18:07 25.01.2021 Правительство Франции еще не приняло решение о том, нужно ли закрывать страну на карантин в третий раз для того, что бы побороть пандемию и распространение нового штамма COVID-19, заявил 25 января государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон. Об этом сообщило FRANCE24. Подробности в материале: Правительство Франции может закрыть страну на карантин в третий раз

18:08 25.01.2021 Вакцинация от коронавируса в Страсбурге (Франция). © Claude Truong-Ngoc. Wikimedia Commons

18:57 25.01.2021 Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет зарегистрирована в Индии не позднее середины февраля, сообщил 25 января журналистам посол Индии в России Венкатеш Варма. Читайте также: В Индии готовится регистрация российской вакцины «Спутник V»

18:57 25.01.2021 Лаборатория в Индии. pib.gov.in

19:00 25.01.2021 Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с мексиканским президентом Мануэлем Лопесом Обрадором, сообщает 25 января пресс-служба Кремля. Читайте также: Путин и президент Мексики обсудили поставку вакцин «Спутник V»

19:04 25.01.2021 Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»). Дарья Драй ИА REGNUM

19:25 25.01.2021 Государственный секретарь министерства здравоохранения Черногории доктор Борко Баич заявил 25 января о введении новой меры для въезжающих из Великобритании в связи с распространением нового штамма коронавируса. Подробности в материале: В Черногорию из Великобритании можно въехать только ПЦР-тестом

19:42 25.01.2021 Власти Сардинии оспорят решение правительства Италии о включении острова в «оранжевую» зону антикоронавирусных ограничений вместо «желтой», сообщили в администрации региона. Глава Сардинии Кристиан Солинас назвал решение правительства Италии «парадоксальным», напомнив, что оно совпало по времени с освобождением части мест в палатах интенсивной терапии. Администрация региона требует смягчения ограничений с 7 февраля 2021 года. Об этом: Власти Сардинии требуют смягчения коронавирусных ограничений

19:49 25.01.2021 По данным на25 января, в Италии умер 85 881человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на420 (днем ранее— на 299). Число подтвержденных носителей выросло на8562(днем ранее — на11 629). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет2 475 372 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены491 630человек — на7648 меньше, чем днем ранее. Об этом: Коронавирус в Италии: привито более 100 тысяч человек

19:53 25.01.2021 Если в течение ближайшей недели, 25−31 января, сохранится позитивная динамика с уменьшением числа новых заражений коронавирусом в регионе Венето (Венеция), то с 1 февраля школы вновь начнут работать в очном режиме, заявил губернатор Лука Дзайа. При этом он отметил, что власти региона не намерены спешить с принятием этого важного, но рискованного решения, и ситуация будет по-прежнему проверяться в ежедневном режиме. Читайте подробнее: Власти Венеции возвращают школьников в классы

20:17 25.01.2021 Из-за задержек компанией Pfizer поставок вакцины от коронавируса в Италию, а также из-за уже анонсированных проблем с поставками компанией AstraZeneca массовая вакцинация пожилых граждан начнется на 4 недели позже запланированного, заявил заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери. При этом вечером того же дня Силери заявил, что в вопросе о поставках вакцины Pfizer наметился некоторый прогресс, власти Италии получили от компании определенные обещания, так что можно надеяться, что задержка будет не столь продолжительной. Об этом: Pfizer задерживает поставки в Италию: вакцинацию могут отложить на месяц

20:24 25.01.2021 Президент США Джо Байден восстановит ограничения на перелеты в связи с COVID-19 для всех иностранцев из Бразилии, Ирландии, Великобритании и 26 других европейских стран, допускающих открытые перелеты. Об этом 25 января сообщает Associated Press. Об этом: В США восстановлены ограничения на перелеты из-за COVID-19

20:25 25.01.2021 Вакцинация от коронавируса в США. (сс) U.S. Secretary of Defense

20:27 25.01.2021 В Британии за последние сутки было выявлено более 22 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 25 января минздрав страны. Читайте также: В Британии заявили о 22 тыс. новых случаев коронавируса за сутки

20:33 25.01.2021 Французский научный Институт Пастера объявил в своем коммюнике 25 января, что прекращает работу над основным проектом вакцины от COVID-19 из-за ее недостаточной эффективности. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает Le Figaro. «Реакция иммунитета на вакцину оказалась хуже, чем у пациентов, выздоровевших без нее, и чем у других вакцин, уже одобренных государствами», — говорится в сообщении Института Пастера. Как сообщало ИА REGNUM, ранее 25 января председатель французского сената Жерар Ларше призвал «перепробовать» другие меры по борьбе с распространением коронавируса во Франции прежде, чем вводить третий на территории страны карантин, который может привести к «драматическим» и «гуманитарным последствиям». Об этом: Французский Институт Пастера прекратил работу над вакциной от COVID-19

20:34 25.01.2021 По итогам визита в региональное агентство здравоохранения Иль-де-Франс премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что решение о введении очередного, третьего, карантина на территории страны будет принято на заседании Совета санитарной защиты при участии президента Эммануэля Макрона, которое состоится 27 января. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает France Info. Премьер-министр пояснил, что на заседании высокопоставленные политики оценят влияние введения комендантского часа с 18:00 в городах Франции, наиболее затронутых пандемией коронавируса, на санитарную ситуацию в стране и примут решение о введении повторного карантина. Подробности в материале: Правительство Франции вскоре примет решение о введении третьего карантина

20:45 25.01.2021 Правительство Украины может принять решение о введении схемы т.н. «адаптивного» карантина по отдельным областям страны, когда в каждом регионе действуют свои ограничения. Об этом сегодня, 25 января, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: На Украине могут вернуть схему «адаптивного» карантина

20:49 25.01.2021 Американская фирма Moderna, выпускающая вакцину от COVID-19, заявила, что их вакцина сможет защитить от новых штаммов коронавируса, впервые выявленных в Великобритании и Южной Африке. Об этом 25 января сообщает CBS. Читайте также: CBS: Вакцина Moderna может сработать против нового штамма COVID-19

20:50 25.01.2021 Вакцина компании Moderna. (сс) Navy Medicine

20:51 25.01.2021 Заместитель главы Верховной рады Украины, представитель фракции «Батькивщина» Елена Кондратюк обвинила правительство страны в провале вакцинации против коронавируса. Читайте также: Вице-спикеру Рады стало больно смотреть на карту мировой вакцинации

20:52 25.01.2021 Общемировой ВВП сократился приблизительно на 4,3% в 2020 году вследствие пандемии коронавируса, говорится в докладе ООН об экономической ситуации в мире и перспективах развития. Об этом: ООН: мировой ВВП сократился на 4,3% в 2020 году из-за пандемии

21:02 25.01.2021 В мире необходимо наращивать возможности по производству вакцин от коронавируса, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на экономическом форуме в Давосе. Читайте подробнее: Генсек ООН призвал наращивать мощности по производству вакцин от COVID-19

21:10 25.01.2021 Прибытие партии вакцины «Спутник V» в Аргентину. (сс) Casa Rosada (Argentina Presidency of the Nation)

21:11 25.01.2021 Россия снимает ограничения на въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара, введённые из-за распространения коронавируса. Авиасообщение с этими странами будет возобновлено на взаимной основе с 27 января. Читайте подробнее: Россия снимает ограничения на въезд для граждан четырёх стран

21:48 25.01.2021 Украина получит миллион доз вакцины «от ведущей международной компании», и в феврале начнется вакцинация от коронавируса, заявил 25 января украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении в телеграм-канале. Читайте также: Миллион доз — Зеленский обещает спасти Украину от коронавируса

21:49 25.01.2021 Январский локдаун на Украине был достаточно коротким по времени и достаточно либеральным, заявил президент страны Владимир Зеленский в своем видеообращении, обнародованном вечером 25 января. Читайте также: Зеленский поздравил всех украинцев с завершением локдауна

22:23 25.01.2021 Врачи итальянского Варезе проводят повторные тесты гражданина, вернувшегося на Родину из Бразилии и, предположительно, являющегося носителем местного «варианта» коронавируса. Если данные подтвердятся, это будет первый зафиксированный случай «бразильского варианта» коронавируса в Италии. Вместе с предполагаемым носителем вируса на самоизоляцию ушли и все его близкие. Об этом: В Италии обнаружили первый случай «бразильского варианта» коронавируса

22:37 25.01.2021 Во Франции всего за время пандемии умерли 73 494 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 445 пациентов. Об этом в понедельник, 25 января, свидетельствуют данные французской санитарной службы. По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 4240 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 3,057 млн. Читайте подробнее: Во Франции за сутки от COVID-19 скончались 445 человек

22:52 25.01.2021 В мире за последние сутки зафиксировано 514 098 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 11 434 пациента с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Об этом: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 514 тысяч случаев заражения коронавирусом

22:58 25.01.2021 Люди в масках. Япония. russian.news.cn

23:00 25.01.2021 Президент США Джозеф Байден принял решение сохранить ограничения на въезд для стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии, а также включить в этот список ЮАР, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки. Подробности в материале: Байден сохранил ограничения на въезд в США из Европы

00:36 26.01.2021 Человечеству придётся провести долгие годы в борьбе с коронавирусом, и победа будет нелёгкой, заявил 25 января на пресс-конференции директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Об этом: В ВОЗ усомнились в быстрой победе над коронавирусом

01:00 26.01.2021 В правительстве Германии полагают, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) зарегистрирует вакцину от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca с ограничением, запрещающим её применение для граждан старше 65 лет. Об этом со ссылкой на источники 25 января сообщает Bild. Читайте подробнее: В Германии усомнились в пригодности вакцины AstraZeneca для пожилых людей

01:18 26.01.2021 Не менее восьми человек пострадали в ходе протестных акций в ливанском городе Триполи, сообщает Синьхуа. Сообщается, что демонстранты собрались у здания городского правительства, чтобы выразить несогласие с введенным в Ливане карантином из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Читайте подробнее: Восемь человек пострадали в антикарантинных протестах в Ливане

02:10 26.01.2021 Еврокомиссия обязала всех производителей и экспортёров вакцин от COVID-19 уведомлять компетентные органы Евросоюза о планах поставить препараты в третьи страны. Об этом говорится в распространённом 25 января заявлении высшего органа исполнительной власти ЕС. Читайте подробнее: В Евросоюзе взяли под контроль экспорт всех вакцин от COVID-19

02:11 26.01.2021 Датским фермерам — владельцам норок, уничтоженных в рамках борьбы с распространением коронавируса, правительство выплатит компенсации, общий размер которых достигнет 15,6−18,8 млрд крон ($2,55−3,07 млрд). О достижении в парламенте страны 25 января согласия по этому вопросу сообщает агентство Ritzau. Читайте подробнее: За уничтоженных в Дании норок выплатят около $3 млрд компенсации

02:12 26.01.2021 Общее количество случаев излечения от коронавирусной инфекции в Бразилии достигло 7 709 602. Об этом сообщается на сайте минздрава государства. Ранее этот показатель составлял 7 653 770. Подробности в материале: В Бразилии число случаев излечения от COVID-19 превысило 7,7 млн

02:25 26.01.2021 Минздрав Туниса ввел новые ограничительные меры для прибывающих на территорию страны из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба ведомства. Об этом: В Тунисе ввели новые требования по COVID-19 для приезжих

02:40 26.01.2021 Первую фазу вакцинации в Великобритании прошли более 6,5 млн жителей, написал 25 января британский премьер-министр Борис Джонсон на своей странице в Twitter. Читайте также: Более 6,5 млн жителей Великобритании получили первую прививку от COVID-19

03:10 26.01.2021 Жителям Соединенных Штатов будет необходимо предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию перед въездом в страну, сообщает пресс-служба Госдепа США. Подробности в материале: Жителей США обяжут предъявлять отрицательный тест на COVID-19 перед въездом

03:23 26.01.2021 В США от последствий заражения коронавирусом SARS-CoV-2 до улучшения ситуации могут умереть более 600 тысяч человек. Об этом президент Джо Байден заявил 25 января в ходе выступления в Белом доме. Об этом: Байден заявил о более 600 тыс. возможных смертей от COVID-19 в США

03:29 26.01.2021 Карантинные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции смягчили власти американского штата Калифорния, 25 января сообщает агентство Associated Press. Об этом: В Калифорнии смягчили меры по борьбе с распространением коронавируса

03:34 26.01.2021 Первый в Соединенных Штатах случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2 с «бразильским» штаммом выявили в штате Миннесота, сообщили 25 января в пресс-службе местного департамента здравоохранения. Читайте подробнее: В США выявили первый случай заражения коронавирусом с «бразильским» штаммом

03:34 26.01.2021 На Кубе за прошедшие сутки выявили 567 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба кубинского минздрава. Читайте подробнее: На Кубе за сутки выявили 567 носителей коронавируса

03:55 26.01.2021 Совершенно не соответствующими действительности назвали в компании AstraZeneca сообщения немецких газет Handelsblatt и Bild о том, что одноимённая вакцина показывает 8-процентную эффективность у людей старше 65 лет, а потому является «непригодной» для вакцинации пожилых. Подробности в материале: AstraZeneca опровергла сообщения о непригодности своей вакцины для пожилых

04:14 26.01.2021 Общее число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Чили увеличилось на 4068 и составило 703 178. Об этом 25 января сообщается на странице в Twitter чилийского министерства здравоохранения. Подробности в материале: В Чили число случаев заражения коронавирусом превысило 700 тысяч

04:17 26.01.2021 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 354 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Читайте также: В Южной Корее зафиксировали спад заболеваемости COVID-19

05:21 26.01.2021 Объемы производства вакцин от коронавирусной инфекции необходимо увеличить для расширения доступности таких препаратов в мире. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш 25 января в ходе выступления на Давосском экономическом форуме. Читайте подробнее: В ООН призвали значительно увеличить выпуск вакцин от COVID-19

05:50 26.01.2021 Всем приезжающим на территорию Литвы будет необходимо предъявить отрицательный результат теста на выявление коронавирусной инфекции и пройти 14-дневный карантин, сообщает пресс-служба литовского министерства здравоохранения. Подробности в материале: В Литве ужесточили правила на въезд в страну

05:54 26.01.2021 Общее число подтвержденных летальных исходов при заболевании COVID-19 в Мексике возросло до 150 273 с учетом 659 человек, умерших по это причине за последние сутки. Об этом сообщал заместитель мексиканского министра здравоохранения Уго Лопес Гатель 25 января на своей странице в Twitter. Подробности в материале: В Мексике число умерших от COVID-19 превысило 150 тысяч

06:48 26.01.2021 По данным министерства здравоохранения Северной Македонии, с начала эпидемии в стране выявили 90 717 случаев заражения. 2 791 человек умер от осложнений, вызванных COVID-19, из этого числа шесть — за последние сутки. 78 727 пациентов выздоровели. Лечение в стране проходят 9 199 человек, из них 315 находятся в больничных учреждениях. Об этом: В Македонии за сутки выявили 63 носителя коронавируса

06:52 26.01.2021 По официальным данным, всего в Косово выявлено 58 399 случаев заражения коронавирусом. 51 081 пациент уже здоров. 1466 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли 10 пациентов с COVID-19. Лечение проходят 5 852 человека. Читайте подробнее: В Косово за сутки выявили 311 носителей коронавируса

07:06 26.01.2021 Вакинация от коронавируса вакциной Спутник V в Аргентине. (сс) Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

07:11 26.01.2021 По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 72 812 случаев заражения коронавирусом. 44 291 человек уже излечился от COVID-19. С начала пандемии 1315 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Среди погибших 28 медицинских работников. Подробности в материале: В Албании за сутки выявили 538 носителей коронавируса

07:22 26.01.2021 Чат-бот страницы Facebook, принадлежащей премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, был заблокирован за попытку сбора сведений об израильских гражданах старше 60 лет, которые не привились от COVID-19. Об этом 25 января сообщает издание Calcalist. Читайте подробнее: Чат-бот страницы Нетаньяху в Facebook пытался собрать сведения о непривитых

07:49 26.01.2021 Саудовская Аравия получит от Индии 3 млн доз вакцины от компании AstraZeneca по цене $5,25 за дозу, сообщает агентство Reuters. Читайте также: Индия поставит 3 млн доз вакцины AstraZeneca в Саудовскую Аравию

08:07 26.01.2021 В Германии за сутки от последствий COVID-19 скончалось более 900 человек.

08:14 26.01.2021 За минувшие сутки на территории Мексики COVID-19 и связанных с ним последствий скончалось 659 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов превысило 150 тыс. Об этом 26 января сообщил замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети в Twitter. Читайте также: В Мексике число скончавшихся от COVID-19 превысило 150 тыс

08:18 26.01.2021 В Китае за сутки выявлено 82 случая коронавируса и 57 бессимптомных носителей.

08:21 26.01.2021 За истекшие сутки на территории Китая было выявлено 139 новых подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 26 января говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам здравоохранения. Подробности в материале: В Китае за сутки выявили 139 новых носителей коронавируса

08:25 26.01.2021 За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 26,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 января сообщает минздрав страны. Подробности в материале: В Бразилии за сутки выявили свыше 26,8 тыс. носителей SARS-CoV-2

08:27 26.01.2021 За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 12,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 января сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter. Об этом: В Колумбии за сутки выявили свыше 12,2 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

08:32 26.01.2021 58 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 25 января. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Читайте также: В Абхазии за сутки выявили более 50 носителей коронавируса

08:32 26.01.2021 За последние сутки во Франции было выявлено свыше 4,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 января сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique. Об этом: Во Франции за сутки выявили свыше 4,2 тыс. носителей коронавируса

08:34 26.01.2021 Фондовый рынок США упал вечером 25 января в преддверии тяжелой недели для американских компаний. Инвесторы остались обеспокоенными по поводу увеличения числа новых случаев COVID-19, что напрямую влияет на экономику в стране. Об этом сообщил Seattle Post-Intelligencer. S&P 500 — фондовый индекс — спустился до 0,4%. Nasdaq упал до 0,2%, а Dow Jones Industrial Average — до 0,7%. Читайте подробнее: Фондовые индексы США снижаются, инвесторы обеспокоены экономкой в стране

08:35 26.01.2021 25 января пресс-секретарь министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари заявила, что по стране за последние сутки в результате заражения коронавирусной инфекцией скончались 98 человек. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News. Читайте подробнее: В Иране COVID-19 за сутки унёс жизни 98 человек

08:53 26.01.2021 Казалось бы, что невозможно провести безопасный концерт во время пандемии, но американская группа Flaming Lips нашла выход и выступила в штате Оклахома. Группа провела два выступления, во время которых музыканты и зрители находись внутри гигантских надувных пузырей, тем самым препятствуя распространению COVID-19. Об этом 25 января сообщает CBS. Подробности в материале: Группа Flaming Lips провела концерт во время пандемии в гигантских пузырях

08:59 26.01.2021 Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью CNBC заявил, что фонд ожидает регистрации вакцины «Спутник V"в Мексике, Пакистане и Парагвае.

09:06 26.01.2021 За минувшие 24 часа на территории Германии от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 903 пациента. Об этом 26 января сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава. Читайте также: В Германии за сутки от COVID-19 скончались свыше 900 пациентов

09:13 26.01.2021 Офисный комплекс администрации президента Ботсваны закрыли на два дня, начиная с понедельника, 26 января, для проведения дезинфекции и тестирования персонала на наличие коронавируса. Читайте также: В Ботсване закрыли офисный комплекс администрации президента

09:14 26.01.2021 23 января президент Ирана Хасан Рухани объявил, что вакцинация в стране начнется в ближайшие несколько дней. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Подробности в материале: Президент Ирана объявил о начале вакцинации в ближайшем будущем

09:16 26.01.2021 Политики из польской оппозиционной партии «Гражданская платформа» 25 января организовали пресс-конференцию, на которой раскритиковали национальную программу вакцинации населения от COVID-19. Об этом сообщает Polskie Radio 24. Читайте также: В Польше раскритиковали национальную программу вакцинации

09:22 26.01.2021 24 января министр здравоохранения Ирана Саид Намаки выразил опасения по поводу распространения COVID-19 в стране, заявив, что если произойдет новая волна заражения, иранцам придется пережить гораздо больше трудностей, чем раньше. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Об этом: Министр здравоохранения Ирана выразил опасения по поводу COVID-19

09:26 26.01.2021 Нидерланды начнут прививать граждан старше 90 лет. Вакцинировать пожилых людей будут препаратом Pfizer и BioNTech.

09:33 26.01.2021 Группа кубинских медиков, включая пять врачей и девять медсестер, прибыла в Мозамбик для оказания помощи в борьбе с пандемией. Читайте также: В Мозамбик прибыли кубинские врачи

09:35 26.01.2021 В Нидерландах впервые начнут вакцинировать от COVID-19 людей в возрасте старше 90 лет. Об этом 26 января сообщает местная вещательная корпорация NOS. Читайте также: В Нидерландах впервые начнут вакцинировать от COVID-19 людей старше 90 лет

09:38 26.01.2021 Пандемия коронавируса предоставила новые сферы для неонацистской деятельности, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая во время службы в память жертв Холокоста в синагоге в Нью-Йорке. Читайте подробнее: Генсек ООН рассказал о выходящих из тени неонацистах

09:42 26.01.2021 За время пандемии на Украине скончались более 22 тыс. человек, заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2. Читайте также: На Украине за сутки выявили 2779 случаев заражения коронавирусом

09:46 26.01.2021 В настоящее время Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает, что вакцина от COVID-19 «Спутник V» будет одобрена для применения в Мексике, Парагвае и Пакистане. Об этом 26 января сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью CNBC. Читайте подробнее: В РФПИ ожидают регистрации «Спутника V» в Парагвае, Пакистане и Мексике

09:59 26.01.2021 Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил о победе над коронавирусом в своей стране.

10:01 26.01.2021 Аргентинский врач держит вакцину «Спутник V». (сс) Argentina.gob.ar

10:11 26.01.2021 Представитель правительства Зимбабве принес извинения после того, как лидеры медицинской ассоциации страны яростно отреагировали на его предположение о том, что в смерти высокопоставленных правительственных чиновников от COVID-19 виноваты врачи. Читайте подробнее: Представитель правительства Зимбабве извинился перед врачами

10:16 26.01.2021 В министерстве здравоохранения Малайзии заявили о смягчении ограничений по коронавирусу, поскольку это оказало негативное влияние на экономику, сообщает Antara. Читайте также: Власти Малайзии смягчат ограничения по коронавирусу

10:22 26.01.2021 В Грузии в течение последних суток выявили 1006 случаев заражения коронавирусом в ходе 17 349 исследований на SARS-CoV-2. Эту информацию 26 января опубликовали на сайте Stopcov.ge. Подробности в материале: В Грузии за сутки выявили более 1000 носителей коронавируса

10:48 26.01.2021 Президент Польши Анджей Дуда в интервью для Financial Times подверг критике производителей вакцин Pfizer от COVID-19, используемых в странах Евросоюза, за резкие сокращения объема поставок. Читайте подробнее: Анджей Дуда раскритиковал Pfizer за сокращение поставок вакцин от COVID-19

10:51 26.01.2021 В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 151 109 поведённых ПЦР-тестов, выявили 5642 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 137 человек скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 25 января. Читайте подробнее: В Турции за сутки выявили 5642 случая заражения коронавирусом

11:07 26.01.2021 В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 8779 поведённых ПЦР-тестов, выявили 1523 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 19 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключены 176 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика» 25 января. Читайте также: В Сербии за сутки выявили 1523 случая заражения коронавирусом

11:12 26.01.2021 В Боснии и Герцеговине за последние 24 часа было подтверждено 100 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 18 человек скончались. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 25 января. Читайте также: В Боснии и Герцеговине за сутки выявили 100 случаев заражения SARS-CoV-2

11:12 26.01.2021 Администрация нового президента Соединённых Штатов Джозефа Байдена готова к многостороннему сотрудничеству в рамках Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом 26 января заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Читайте подробнее: США готовы к диалогу по борьбе с COVID-19 — ВОЗ

11:16 26.01.2021 РФПИ и малайзийская фармацевтическая компания Duopharma Sdn Bhd подписали договор об условиях поставки в Малайзию вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Куала-Лумпуре.

11:17 26.01.2021 В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1021 проведённого ПЦР-теста, выявили 381 новый случай коронавирусной инфекции, еще 2 человека скончались. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 25 января. Подробности в материале: В Черногории за сутки выявили более 380 случаев заражения коронавирусом

11:18 26.01.2021 Реальный валовый внутренний продукт (ВВП) Южной Кореи в 2020 году сократился на 1% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает The Chosun Ilbo со ссылкой на представителей Банка Кореи. Читайте также: ВВП Южной Кореи в 2020 году сократился на 1%

11:21 26.01.2021 Двусторонние сделки по поставкам вакцин от коронавируса не должны иметь приоритет, сфокусироваться нужно на равном распределении вакцин между странами. Об этом представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила в опубликованном 26 января интервью ТАСС. «ВОЗ призывает страны и производителей уделять приоритетное внимание поставкам через международный механизм COVAX, а не двусторонним сделкам», — подчеркнула Вуйнович. Читайте также: ВОЗ призвала государства поставлять вакцины через механизм COVAX

11:23 26.01.2021 В мире во время пандемии коронавируса увеличился спрос на услуги психиатров и психотерапевтов, сообщила 26 января представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович. Читайте также: В ВОЗ заявили о влиянии пандемии на психическое здоровье людей

11:31 26.01.2021 В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 2423 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 134 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 32 человека скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 25 января. Подробности в материале: В Хорватии за сутки выявили 134 случая заражения коронавирусом

11:34 26.01.2021 Вакцинация в Египте. Фото: russian.news.cn

11:43 26.01.2021 В Словении за последние 24 часа, в соответствии с результатами более 2734 поведённых ПЦР-тестов и антигенных экспресс-тестов, было подтверждено 293 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 19 человек скончались. До 24 января в Словении от коронавируса привито 48 717 человек. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik 25 января. Читайте также: В Словении за сутки выявили 293 случая заражения коронавирусом

11:48 26.01.2021 Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение с малазийской компанией Duopharma Sdn Bhd об условиях поставки в эту страну вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 26 января сообщил посол РФ в Куала-Лумпуре Наиль Латыпов. Подробности в материале: РФПИ подписал соглашение о поставках «Спутника V» в Малайзию

11:54 26.01.2021 Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что усилия государства по закупке вакцины против коронавируса продолжаются, сообщает Kompas. Об этом: Индонезия бесплатно получит вакцину от коронавируса

12:32 26.01.2021 Карантинные ограничения в городах и регионах Грузии можно будет отменить раньше установленных сроков, если там при тестировании на коронавирус будут выявлять не более 4% носителей SARS-CoV-2. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 26 января заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании межведомственного координационного совета.

12:36 26.01.2021 В Финляндии зафиксированы три смерти после вакцинации от COVID-19. Финские власти уже заявили, что смерть не связана с вакциной.

12:53 26.01.2021 В 2020 году профицит торгового баланса Южной Кореи с рядом стран, которыми подписано соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ), составил $60,3 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенной службы страны. Читайте подробнее: В Южной Корее зафиксировали спад торговли со странами — партнерами по ЗСТ

13:01 26.01.2021 По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 13 094 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Detik. Об этом: В Индонезии число выявленных случаев COVID-19 превысило миллион

13:06 26.01.2021 В течение 2020 года в Грузии умерли 49 074 человека, что на 1,8% больше, чем средний показатель за период с 2015 по 2019 год. Об этом говорится в опубликованном 26 сентября докладе Национального центра по контролю заболеваний и общественного здравоохранения (NCDC) Грузии «Год с COVID-19». Читайте также: В Грузии в 2020 году выросла смертность — NCDC

13:26 26.01.2021 Школы Грузии, закрытые из-за пандемии на карантин, готовы открыться с 1 февраля. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 26 января заявил министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Чхенкели на брифинге. Читайте также: В Грузии сообщили о готовности школ к учебному процессу в условиях пандемии

13:30 26.01.2021 Число жертв пандемии коронавирусной инфекции в Великобритании превысило 100 тыс. человек, об этом со ссылкой на данные Национальной статистической службы (НСС) страны сообщает Sky News. Подробности в материале: В Великобритании от COVID-19 скончались более 100 тыс. человек — Sky News

13:33 26.01.2021 Главный советник премьер-министра Польши по борьбе с пандемией коронавируса, профессор эпидемиологии Анджей Горбан заявил в интервью Dziennik Gazeta Prawna, что в рамках Национальной программы вакцинации населения от COVID-19 следует закрепить приоритет на вакцинацию для людей с лишним весом. Об этом: В Польше предложили вакцинировать людей с лишним весом вне очереди

13:42 26.01.2021 Во Франции представители Национального профсоюза ночных клубов и мест развлечений сообщили, что около 1600 заведений, закрытых из-за антикоронавирусных ограничений, готовы предоставить свои помещения под центры вакцинации от COVID-19. Об этом во вторник, 26 января, сообщает Le Figaro. «Ночные клубы, не работающие с 13 марта 2020 года являеются сектором, в наибольшей степени затронутым экономическими последствиями COVID-19… Мы призываем органы власти, в том числе муниципальные, связаться с нами, чтобы организовать сотрудничество… Мы были бы счастливы внести свою лепту в процесс вакцинации — неизбежный этап возвращения нашей страны к нормальной жизни и открытия развлекательных заведений», — говорится в коммюнике. Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 4 240 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 3,057 млн. Читайте также: Во Франции ночные клубы могут стать центрами вакцинации от COVID-19