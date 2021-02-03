Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости
Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в мире стремительно растёт и приближается к 100 млн. По данным на 25 января, число летальных исходов превысило 2,14 млн. Лидерами по числу заражений являются США, Индия, Бразилия. Россия — на четвёртом месте. На фоне роста заражений и смертности в мире развернулась «война вакцин» и встал вопрос о «паспортах вакцинации».
Подробности о событиях в мире, охваченном пандемией, — в трансляции ИА REGNUM.
Глава Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Со Хун провел 23 января телефонные переговоры с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом сообщает DongA Ilbo со ссылкой на представителя администрации южнокорейского президента Кан Мин Сока. По его словам, представители двух стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, включая поддержание мира на Корейском полуострове. Кроме того, Со Хун и Салливан также обсудили региональные и глобальные проблемы, включая пандемию коронавируса, восстановление экономики, кибербезопасность и изменение климата.
Читайте также: Представители США и Южной Кореи обсудили двустороннее сотрудничество
В Париже около 300 беженцев самовольно расположились в здании бывшей начальной школы, чтобы потребовать от мэрии столицы Франции"убежища от холода и пандемии». Об этом в пятницу, 25 января, сообщает Le Figaro.
Читайте также: В Париже беженцы «захватили» здание заброшенной начальной школы
Введение единого международного сертификата о вакцинации от коронавируса COVID-19 маловероятно, так как странам сложно договориться по этому вопросу, заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в интервью программе «Вести в субботу» на «Россия 24» (ВГТРК).
«Скорее, второе. Невозможно согласовать по определению. Ведь не случайно Всемирная организация здравоохранения имеет только один международный сертификат — сертификат желтая лихорадка, именно потому, что очень сложно», — сказала Голикова.
«На сегодняшний день, на мой взгляд, очевидно: не все страны имеют возможность предоставить возможность вакцинации, не все страны располагают тем арсеналом, которым располагает, например, Россия, и любого рода паспорта ограничивают международное передвижение людей, что, на наш взгляд, является сейчас недопустимым», — сказала Татьяна Голикова.
По ее словам, Евросоюз обсуждает подобные инициативы, но это, скорее, документы, которые бы действовали для стран, где бывает много туристов, и «они пытаются таким образом обезопасить себя и обезопасить тех людей, которые к ним приезжают».
«Комитет по чрезвычайным ситуациям международных медико-санитарных правил ВОЗ, который заседал на прошлой неделе, принял решение о нецелесообразности сейчас введения каких-либо документов, которые ограничивают перемещение людей», — напомнила вице-премьер.
Власти Бахрейна одобрили использование вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca. Об этом 25 января сообщил телеканал Sky News Arabia.
Подробности в материале: В Бахрейне одобрили вакцину от COVID-19 компании AstraZeneca
В Мали планируют закупить более 8,4 миллионов доз вакцины от COVID-19 и начать кампанию вакцинации в апреле. Об этом сообщает BBC Africa.
Читайте также: В Мали назвали сроки начала вакцинации от COVID-19
Сборная России по санному спорту допущена в полном составе к участию в чемпионате мира. Об этом 25 января сообщил главный тренер команды Сергей Чудинов.
Читайте также: Российских саночников допустили до участия в ЧМ в полном составе
Встреча по вопросам миротворчества ООН на уровне министров обороны и министров иностранных дел, которая должна была пройти в Южной Корее в апреле текущего года, перенесена на декабрь из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства и министерства обороны.
Читайте также: В Южной Корее перенесли встречу по вопросам миротворчества ООН на декабрь
Префектура административного центра Французской Гвианы, города Кайенна, сообщила, что, несмотря на карантин, введенный на заморской территории Франции для предотвращения распространения коронавируса, 250 человек приняли участие в традиционном карнавале в пригороде Кайенны Ремир-Монжоли. Об этом в понедельник, 25 января, передает France Info.
Как уточняют журналисты, для разгона участников карнавала полиция применила слезоточивый газ.
Напомним, 25 января председатель французского Сената Жерар Ларше призвал «перепробовать» другие меры по борьбе с распространением коронавируса во Франции прежде, чем вводить третий на территории страны карантин, который может привести к «драматическим» и «гуманитарным последствиям».
Читайте подробнее: Во Французской Гвиане полицейские разогнали участников карнавала
Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1204 и превысило 328,6 тыс. Об этом 25 января сообщает пресс-служба белорусского минздрава.
Об этом: В Белоруссии за сутки выявили свыше 1 тыс. носителей коронавируса
Сотрудники полиции в Грузии за прошедшие сутки выписали 729 штрафов за неисполнение мер по профилактике пандемии. Об этом 25 января сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Читайте подробнее: В Грузии за сутки оштрафовали более 700 человек из-за пандемии
Министр стратегии и финансов Южной Кореи Хон Нам Ги провел 25 января видео-встречу с вице-премьером, министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства стратегии и финансов.
Читайте подробнее: Представители Южной Кореи и Узбекистана обсудили вопросы сотрудничества
В Кении зарегистрировали 85 новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки.
Читайте подробнее: В Кении за сутки выявили 85 новых носителей коронавируса
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который в скором времени покидает данный пост, высказал свое мнение по поводу протестов, прошедших в стране из-за введения жестких ограничительных мер, связанных с COVID-19. Его слова 25 января приводит телеканал NOS.
Читайте также: Премьер-министр Нидерландов высказался об акциях протеста из-за карантина
Возможность ослабления ряда ограничений, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, может быть рассмотрена в Великобритании во второй половине февраля. Об этом заявил 25 января премьер-министр страны Борис Джонсон, сообщает Sky News.
Читайте также: Британские власти назвали сроки возможного снятия ряда ограничений
Позиция властей Украины, отказывающихся от использования российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», является безответственной. Такое мнение 25 января высказал депутат украинской Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич во время заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций.
Читайте подробнее: Депутат Рады назвал позицию Киева по вакцине «Спутник V» безответственной
Жителей Тбилиси, пострадавших от действия карантинных ограничений, призвали прийти на протестный митинг к зданию правительства Грузии. Объявление было опубликовано 25 января на странице неправительственной организации Mountain Resort Shield в соцсети Facebook.
Об этом: В Тбилиси анонсировали проведение акции протеста из-за карантина
Российская вакцина от коронавируса прошла регистрацию более чем в десяти странах мира. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил 25 января на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.
Читайте также: Путин сообщил о регистрации российской вакцины от COVID-19 в 13 странах
Медицинские работники в Казахстане начнут получать вакцины от коронавируса с 1 февраля 2020 года. Об этом заявила заместитель главного врача по лечебной работе городской поликлиники №4 Алма-Аты Зарина Алтынбекова, сообщает издание InformBuro.
Читайте также: В Казахстане назвали дату начала массовой вакцинации медиков
Главный государственный санитарный врач Кустанайской области Казахстана ужесточил ограничительные меры для учебных заведений региона, сообщили в телеграм-канале межведомственной комиссии.
Читайте также: В учебных заведениях на севере Казахстана ужесточили карантин
Европейская комиссия рекомендует пускать въезжающих на европейскую территорию из третьих стран только при условии, что они сдали тест на коронавирус не ранее чем за 72 часа до поездки. Об этом еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон заявила 25 января на пресс-конференции в Брюсселе.
Читайте также: В ЕС предложили по ПЦР-тесту пускать приезжающих из третьих стран
Еврокомиссия потребовала от компании AstraZeneca разъяснений в связи с объявлением о сокращении на 60% поставок вакцин в Евросоюз. Об этом заявил официальный представитель ЕК Стефан Де Кеерсмакер.
Читайте также: ЕК потребовала от AstraZeneca объяснить сокращение поставок вакцины
Министерство здравоохранения Польши обнародовало очередные данные о количестве заражений коронавирусной инфекцией и смертей от COVID-19 за последние сутки. Данные цифры говорят о том, что уровень заражений и смертей опустился до уровня октября 2020 года. Об этом сообщает Dziennik.
Подробности в материале: В Польше за сутки выявили 2419 случаев заражения SARS-CoV-2
Члены движений «Объединенная молодежь Грузии» и «Зеленые» вышли 25 января к зданию правительства Грузии в Тбилиси на акцию протеста, выступая за отмену карантинных ограничений. Трансляцию мероприятия ведет грузинский филиал «Радио Свобода» (СМИ—иностранный агент).
Читайте также: В Тбилиси начался протестный митинг из-за карантина
Представители Европейского союза и правительства Черногории намерены 26 января подписать финансовое соглашение о поддержке ЕС сектора здравоохранения Черногории. Средства в основном предназначены для борьбы с эпидемией коронавируса.
Читайте также: ЕС выделит Черногории деньги на поддержку медицины
В Польше на следующий день после вакцинации от COVID-19 скончался 73-летний житель дома престарелых в Островине. Пока точно не установлено, что стало причиной смерти — врачи проведут вскрытие, однако данный случай был включен в отчет правительства о побочных реакциях на вакцину. Об этом передает Onet.pl.
Читайте также: В Польше мужчина скончался после вакцинации от COVID-19
25 января глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик во время пресс-конференции призвал оппозиционеров не политизировать вопрос вакцинации от COVID-19. Об этом передает Polskie Radio 24.
Читайте также: Оппозиционеров в Польше призвали не политизировать вакцинацию от COVID-19
В субботу, 23 января, в Варшаве сотрудники одного из ночных клубов провели вечеринку, в которой приняли участие несколько десятков человек. Они были без защитных масок. Мероприятие прервала полиция, руководству заведения грозит штраф за нарушение ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Polskie Radio 24.
Читайте подробнее: Руководству ночного клуба в Варшаве грозит штраф за проведение вечеринки
За последние сутки в США было выявлено 130,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 25 января университет Джонса Хопкинса.
Читайте также: В США за сутки зафиксировали более 130 тыс. новых случаев коронавируса
Участники акции протеста винят в гибели близких бывших и нынешних чиновников минздрава Киргизии, которые, как считают собравшиеся, проявили преступную халатность при организации работы медицинских учреждений во время пандемии.
Об этом: У минздрава Киргизии митингуют родственники погибших от COVID-19
За последние сутки в США скончались около 1,8 тыс. человек с диагнозом COVID-19, сообщает 25 января университет Джонса Хопкинса.
Читайте также: В США от COVID-19 умерло почти 420 тыс. человек
Турция может наладить производство миллионов доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил глава турецкой фармацевтической компании VisCoran Ilac Sanayii Озтюрк Оран.
Читайте подробнее: Турция готова производить миллионы доз вакцины «Спутник V»
Премьер-министры России и Казахстана Михаил Мишустин и Аскар Мамин в ходе телефонного разговора 25 января обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран и вопросы борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.
Читайте также: Мишустин обсудил с казахстанским коллегой вопросы интеграции и коронавирус
Турция планирует экспортировать производимую на своей территории российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в другие страны, в том числе европейские, сообщил глава турецкой фармацевтической компании VisCoran Ilac Sanayii Озтюрк Оран.
Читайте также: Турция планирует экспортировать «Спутник V» в европейские страны
Правительство Франции еще не приняло решение о том, нужно ли закрывать страну на карантин в третий раз для того, что бы побороть пандемию и распространение нового штамма COVID-19, заявил 25 января государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон. Об этом сообщило FRANCE24.
Подробности в материале: Правительство Франции может закрыть страну на карантин в третий раз
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет зарегистрирована в Индии не позднее середины февраля, сообщил 25 января журналистам посол Индии в России Венкатеш Варма.
Читайте также: В Индии готовится регистрация российской вакцины «Спутник V»
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с мексиканским президентом Мануэлем Лопесом Обрадором, сообщает 25 января пресс-служба Кремля.
Читайте также: Путин и президент Мексики обсудили поставку вакцин «Спутник V»
Государственный секретарь министерства здравоохранения Черногории доктор Борко Баич заявил 25 января о введении новой меры для въезжающих из Великобритании в связи с распространением нового штамма коронавируса.
Подробности в материале: В Черногорию из Великобритании можно въехать только ПЦР-тестом
Власти Сардинии оспорят решение правительства Италии о включении острова в «оранжевую» зону антикоронавирусных ограничений вместо «желтой», сообщили в администрации региона.
Глава Сардинии Кристиан Солинас назвал решение правительства Италии «парадоксальным», напомнив, что оно совпало по времени с освобождением части мест в палатах интенсивной терапии. Администрация региона требует смягчения ограничений с 7 февраля 2021 года.
Об этом: Власти Сардинии требуют смягчения коронавирусных ограничений
По данным на25 января, в Италии умер 85 881человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на420 (днем ранее— на 299).
Число подтвержденных носителей выросло на8562(днем ранее — на11 629).
С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет2 475 372 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены491 630человек — на7648 меньше, чем днем ранее.
Об этом: Коронавирус в Италии: привито более 100 тысяч человек
Если в течение ближайшей недели, 25−31 января, сохранится позитивная динамика с уменьшением числа новых заражений коронавирусом в регионе Венето (Венеция), то с 1 февраля школы вновь начнут работать в очном режиме, заявил губернатор Лука Дзайа. При этом он отметил, что власти региона не намерены спешить с принятием этого важного, но рискованного решения, и ситуация будет по-прежнему проверяться в ежедневном режиме.
Читайте подробнее: Власти Венеции возвращают школьников в классы
Из-за задержек компанией Pfizer поставок вакцины от коронавируса в Италию, а также из-за уже анонсированных проблем с поставками компанией AstraZeneca массовая вакцинация пожилых граждан начнется на 4 недели позже запланированного, заявил заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери.
При этом вечером того же дня Силери заявил, что в вопросе о поставках вакцины Pfizer наметился некоторый прогресс, власти Италии получили от компании определенные обещания, так что можно надеяться, что задержка будет не столь продолжительной.
Об этом: Pfizer задерживает поставки в Италию: вакцинацию могут отложить на месяц
Президент США Джо Байден восстановит ограничения на перелеты в связи с COVID-19 для всех иностранцев из Бразилии, Ирландии, Великобритании и 26 других европейских стран, допускающих открытые перелеты. Об этом 25 января сообщает Associated Press.
Об этом: В США восстановлены ограничения на перелеты из-за COVID-19
В Британии за последние сутки было выявлено более 22 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 25 января минздрав страны.
Читайте также: В Британии заявили о 22 тыс. новых случаев коронавируса за сутки
Французский научный Институт Пастера объявил в своем коммюнике 25 января, что прекращает работу над основным проектом вакцины от COVID-19 из-за ее недостаточной эффективности. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает Le Figaro.
«Реакция иммунитета на вакцину оказалась хуже, чем у пациентов, выздоровевших без нее, и чем у других вакцин, уже одобренных государствами», — говорится в сообщении Института Пастера.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 25 января председатель французского сената Жерар Ларше призвал «перепробовать» другие меры по борьбе с распространением коронавируса во Франции прежде, чем вводить третий на территории страны карантин, который может привести к «драматическим» и «гуманитарным последствиям».
Об этом: Французский Институт Пастера прекратил работу над вакциной от COVID-19
По итогам визита в региональное агентство здравоохранения Иль-де-Франс премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что решение о введении очередного, третьего, карантина на территории страны будет принято на заседании Совета санитарной защиты при участии президента Эммануэля Макрона, которое состоится 27 января. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает France Info.
Премьер-министр пояснил, что на заседании высокопоставленные политики оценят влияние введения комендантского часа с 18:00 в городах Франции, наиболее затронутых пандемией коронавируса, на санитарную ситуацию в стране и примут решение о введении повторного карантина.
Подробности в материале: Правительство Франции вскоре примет решение о введении третьего карантина
Правительство Украины может принять решение о введении схемы т.н. «адаптивного» карантина по отдельным областям страны, когда в каждом регионе действуют свои ограничения. Об этом сегодня, 25 января, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: На Украине могут вернуть схему «адаптивного» карантина
Американская фирма Moderna, выпускающая вакцину от COVID-19, заявила, что их вакцина сможет защитить от новых штаммов коронавируса, впервые выявленных в Великобритании и Южной Африке. Об этом 25 января сообщает CBS.
Читайте также: CBS: Вакцина Moderna может сработать против нового штамма COVID-19
Заместитель главы Верховной рады Украины, представитель фракции «Батькивщина» Елена Кондратюк обвинила правительство страны в провале вакцинации против коронавируса.
Читайте также: Вице-спикеру Рады стало больно смотреть на карту мировой вакцинации
Общемировой ВВП сократился приблизительно на 4,3% в 2020 году вследствие пандемии коронавируса, говорится в докладе ООН об экономической ситуации в мире и перспективах развития.
Об этом: ООН: мировой ВВП сократился на 4,3% в 2020 году из-за пандемии
В мире необходимо наращивать возможности по производству вакцин от коронавируса, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на экономическом форуме в Давосе.
Читайте подробнее: Генсек ООН призвал наращивать мощности по производству вакцин от COVID-19
Россия снимает ограничения на въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара, введённые из-за распространения коронавируса. Авиасообщение с этими странами будет возобновлено на взаимной основе с 27 января.
Читайте подробнее: Россия снимает ограничения на въезд для граждан четырёх стран
Украина получит миллион доз вакцины «от ведущей международной компании», и в феврале начнется вакцинация от коронавируса, заявил 25 января украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении в телеграм-канале.
Читайте также: Миллион доз — Зеленский обещает спасти Украину от коронавируса
Январский локдаун на Украине был достаточно коротким по времени и достаточно либеральным, заявил президент страны Владимир Зеленский в своем видеообращении, обнародованном вечером 25 января.
Читайте также: Зеленский поздравил всех украинцев с завершением локдауна
Врачи итальянского Варезе проводят повторные тесты гражданина, вернувшегося на Родину из Бразилии и, предположительно, являющегося носителем местного «варианта» коронавируса.
Если данные подтвердятся, это будет первый зафиксированный случай «бразильского варианта» коронавируса в Италии. Вместе с предполагаемым носителем вируса на самоизоляцию ушли и все его близкие.
Об этом: В Италии обнаружили первый случай «бразильского варианта» коронавируса
Во Франции всего за время пандемии умерли 73 494 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 445 пациентов. Об этом в понедельник, 25 января, свидетельствуют данные французской санитарной службы.
По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 4240 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 3,057 млн.
Читайте подробнее: Во Франции за сутки от COVID-19 скончались 445 человек
В мире за последние сутки зафиксировано 514 098 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 11 434 пациента с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Об этом: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 514 тысяч случаев заражения коронавирусом
Президент США Джозеф Байден принял решение сохранить ограничения на въезд для стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии, а также включить в этот список ЮАР, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки.
Подробности в материале: Байден сохранил ограничения на въезд в США из Европы
Человечеству придётся провести долгие годы в борьбе с коронавирусом, и победа будет нелёгкой, заявил 25 января на пресс-конференции директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Об этом: В ВОЗ усомнились в быстрой победе над коронавирусом
В правительстве Германии полагают, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) зарегистрирует вакцину от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca с ограничением, запрещающим её применение для граждан старше 65 лет. Об этом со ссылкой на источники 25 января сообщает Bild.
Читайте подробнее: В Германии усомнились в пригодности вакцины AstraZeneca для пожилых людей
Не менее восьми человек пострадали в ходе протестных акций в ливанском городе Триполи, сообщает Синьхуа.
Сообщается, что демонстранты собрались у здания городского правительства, чтобы выразить несогласие с введенным в Ливане карантином из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Читайте подробнее: Восемь человек пострадали в антикарантинных протестах в Ливане
Еврокомиссия обязала всех производителей и экспортёров вакцин от COVID-19 уведомлять компетентные органы Евросоюза о планах поставить препараты в третьи страны. Об этом говорится в распространённом 25 января заявлении высшего органа исполнительной власти ЕС.
Читайте подробнее: В Евросоюзе взяли под контроль экспорт всех вакцин от COVID-19
Датским фермерам — владельцам норок, уничтоженных в рамках борьбы с распространением коронавируса, правительство выплатит компенсации, общий размер которых достигнет 15,6−18,8 млрд крон ($2,55−3,07 млрд). О достижении в парламенте страны 25 января согласия по этому вопросу сообщает агентство Ritzau.
Читайте подробнее: За уничтоженных в Дании норок выплатят около $3 млрд компенсации
Общее количество случаев излечения от коронавирусной инфекции в Бразилии достигло 7 709 602. Об этом сообщается на сайте минздрава государства.
Ранее этот показатель составлял 7 653 770.
Подробности в материале: В Бразилии число случаев излечения от COVID-19 превысило 7,7 млн
Минздрав Туниса ввел новые ограничительные меры для прибывающих на территорию страны из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба ведомства.
Об этом: В Тунисе ввели новые требования по COVID-19 для приезжих
Первую фазу вакцинации в Великобритании прошли более 6,5 млн жителей, написал 25 января британский премьер-министр Борис Джонсон на своей странице в Twitter.
Читайте также: Более 6,5 млн жителей Великобритании получили первую прививку от COVID-19
Жителям Соединенных Штатов будет необходимо предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию перед въездом в страну, сообщает пресс-служба Госдепа США.
Подробности в материале: Жителей США обяжут предъявлять отрицательный тест на COVID-19 перед въездом
В США от последствий заражения коронавирусом SARS-CoV-2 до улучшения ситуации могут умереть более 600 тысяч человек. Об этом президент Джо Байден заявил 25 января в ходе выступления в Белом доме.
Об этом: Байден заявил о более 600 тыс. возможных смертей от COVID-19 в США
Карантинные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции смягчили власти американского штата Калифорния, 25 января сообщает агентство Associated Press.
Об этом: В Калифорнии смягчили меры по борьбе с распространением коронавируса
Первый в Соединенных Штатах случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2 с «бразильским» штаммом выявили в штате Миннесота, сообщили 25 января в пресс-службе местного департамента здравоохранения.
Читайте подробнее: В США выявили первый случай заражения коронавирусом с «бразильским» штаммом
На Кубе за прошедшие сутки выявили 567 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба кубинского минздрава.
Читайте подробнее: На Кубе за сутки выявили 567 носителей коронавируса
Совершенно не соответствующими действительности назвали в компании AstraZeneca сообщения немецких газет Handelsblatt и Bild о том, что одноимённая вакцина показывает 8-процентную эффективность у людей старше 65 лет, а потому является «непригодной» для вакцинации пожилых.
Подробности в материале: AstraZeneca опровергла сообщения о непригодности своей вакцины для пожилых
Общее число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Чили увеличилось на 4068 и составило 703 178. Об этом 25 января сообщается на странице в Twitter чилийского министерства здравоохранения.
Подробности в материале: В Чили число случаев заражения коронавирусом превысило 700 тысяч
В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 354 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Читайте также: В Южной Корее зафиксировали спад заболеваемости COVID-19
Объемы производства вакцин от коронавирусной инфекции необходимо увеличить для расширения доступности таких препаратов в мире. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш 25 января в ходе выступления на Давосском экономическом форуме.
Читайте подробнее: В ООН призвали значительно увеличить выпуск вакцин от COVID-19
Всем приезжающим на территорию Литвы будет необходимо предъявить отрицательный результат теста на выявление коронавирусной инфекции и пройти 14-дневный карантин, сообщает пресс-служба литовского министерства здравоохранения.
Подробности в материале: В Литве ужесточили правила на въезд в страну
Общее число подтвержденных летальных исходов при заболевании COVID-19 в Мексике возросло до 150 273 с учетом 659 человек, умерших по это причине за последние сутки. Об этом сообщал заместитель мексиканского министра здравоохранения Уго Лопес Гатель 25 января на своей странице в Twitter.
Подробности в материале: В Мексике число умерших от COVID-19 превысило 150 тысяч
По данным министерства здравоохранения Северной Македонии, с начала эпидемии в стране выявили 90 717 случаев заражения. 2 791 человек умер от осложнений, вызванных COVID-19, из этого числа шесть — за последние сутки. 78 727 пациентов выздоровели. Лечение в стране проходят 9 199 человек, из них 315 находятся в больничных учреждениях.
Об этом: В Македонии за сутки выявили 63 носителя коронавируса
По официальным данным, всего в Косово выявлено 58 399 случаев заражения коронавирусом. 51 081 пациент уже здоров. 1466 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли 10 пациентов с COVID-19. Лечение проходят 5 852 человека.
Читайте подробнее: В Косово за сутки выявили 311 носителей коронавируса
По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 72 812 случаев заражения коронавирусом. 44 291 человек уже излечился от COVID-19. С начала пандемии 1315 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Среди погибших 28 медицинских работников.
Подробности в материале: В Албании за сутки выявили 538 носителей коронавируса
Чат-бот страницы Facebook, принадлежащей премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, был заблокирован за попытку сбора сведений об израильских гражданах старше 60 лет, которые не привились от COVID-19. Об этом 25 января сообщает издание Calcalist.
Читайте подробнее: Чат-бот страницы Нетаньяху в Facebook пытался собрать сведения о непривитых
Саудовская Аравия получит от Индии 3 млн доз вакцины от компании AstraZeneca по цене $5,25 за дозу, сообщает агентство Reuters.
Читайте также: Индия поставит 3 млн доз вакцины AstraZeneca в Саудовскую Аравию
В Германии за сутки от последствий COVID-19 скончалось более 900 человек.
За минувшие сутки на территории Мексики COVID-19 и связанных с ним последствий скончалось 659 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов превысило 150 тыс. Об этом 26 января сообщил замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети в Twitter.
Читайте также: В Мексике число скончавшихся от COVID-19 превысило 150 тыс
В Китае за сутки выявлено 82 случая коронавируса и 57 бессимптомных носителей.
За истекшие сутки на территории Китая было выявлено 139 новых подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 26 января говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам здравоохранения.
Подробности в материале: В Китае за сутки выявили 139 новых носителей коронавируса
За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 26,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 января сообщает минздрав страны.
Подробности в материале: В Бразилии за сутки выявили свыше 26,8 тыс. носителей SARS-CoV-2
За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 12,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 января сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.
Об этом: В Колумбии за сутки выявили свыше 12,2 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
58 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 25 января. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.
Читайте также: В Абхазии за сутки выявили более 50 носителей коронавируса
За последние сутки во Франции было выявлено свыше 4,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 января сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique.
Об этом: Во Франции за сутки выявили свыше 4,2 тыс. носителей коронавируса
Фондовый рынок США упал вечером 25 января в преддверии тяжелой недели для американских компаний. Инвесторы остались обеспокоенными по поводу увеличения числа новых случаев COVID-19, что напрямую влияет на экономику в стране. Об этом сообщил Seattle Post-Intelligencer.
S&P 500 — фондовый индекс — спустился до 0,4%. Nasdaq упал до 0,2%, а Dow Jones Industrial Average — до 0,7%.
Читайте подробнее: Фондовые индексы США снижаются, инвесторы обеспокоены экономкой в стране
25 января пресс-секретарь министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари заявила, что по стране за последние сутки в результате заражения коронавирусной инфекцией скончались 98 человек. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Читайте подробнее: В Иране COVID-19 за сутки унёс жизни 98 человек
Казалось бы, что невозможно провести безопасный концерт во время пандемии, но американская группа Flaming Lips нашла выход и выступила в штате Оклахома. Группа провела два выступления, во время которых музыканты и зрители находись внутри гигантских надувных пузырей, тем самым препятствуя распространению COVID-19. Об этом 25 января сообщает CBS.
Подробности в материале: Группа Flaming Lips провела концерт во время пандемии в гигантских пузырях
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью CNBC заявил, что фонд ожидает регистрации вакцины «Спутник V"в Мексике, Пакистане и Парагвае.
За минувшие 24 часа на территории Германии от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 903 пациента. Об этом 26 января сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.
Читайте также: В Германии за сутки от COVID-19 скончались свыше 900 пациентов
Офисный комплекс администрации президента Ботсваны закрыли на два дня, начиная с понедельника, 26 января, для проведения дезинфекции и тестирования персонала на наличие коронавируса.
Читайте также: В Ботсване закрыли офисный комплекс администрации президента
23 января президент Ирана Хасан Рухани объявил, что вакцинация в стране начнется в ближайшие несколько дней. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Подробности в материале: Президент Ирана объявил о начале вакцинации в ближайшем будущем
Политики из польской оппозиционной партии «Гражданская платформа» 25 января организовали пресс-конференцию, на которой раскритиковали национальную программу вакцинации населения от COVID-19. Об этом сообщает Polskie Radio 24.
Читайте также: В Польше раскритиковали национальную программу вакцинации
24 января министр здравоохранения Ирана Саид Намаки выразил опасения по поводу распространения COVID-19 в стране, заявив, что если произойдет новая волна заражения, иранцам придется пережить гораздо больше трудностей, чем раньше. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Об этом: Министр здравоохранения Ирана выразил опасения по поводу COVID-19
Нидерланды начнут прививать граждан старше 90 лет. Вакцинировать пожилых людей будут препаратом Pfizer и BioNTech.
Группа кубинских медиков, включая пять врачей и девять медсестер, прибыла в Мозамбик для оказания помощи в борьбе с пандемией.
Читайте также: В Мозамбик прибыли кубинские врачи
В Нидерландах впервые начнут вакцинировать от COVID-19 людей в возрасте старше 90 лет. Об этом 26 января сообщает местная вещательная корпорация NOS.
Читайте также: В Нидерландах впервые начнут вакцинировать от COVID-19 людей старше 90 лет
Пандемия коронавируса предоставила новые сферы для неонацистской деятельности, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая во время службы в память жертв Холокоста в синагоге в Нью-Йорке.
Читайте подробнее: Генсек ООН рассказал о выходящих из тени неонацистах
За время пандемии на Украине скончались более 22 тыс. человек, заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2.
Читайте также: На Украине за сутки выявили 2779 случаев заражения коронавирусом
В настоящее время Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает, что вакцина от COVID-19 «Спутник V» будет одобрена для применения в Мексике, Парагвае и Пакистане. Об этом 26 января сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью CNBC.
Читайте подробнее: В РФПИ ожидают регистрации «Спутника V» в Парагвае, Пакистане и Мексике
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил о победе над коронавирусом в своей стране.
Представитель правительства Зимбабве принес извинения после того, как лидеры медицинской ассоциации страны яростно отреагировали на его предположение о том, что в смерти высокопоставленных правительственных чиновников от COVID-19 виноваты врачи.
Читайте подробнее: Представитель правительства Зимбабве извинился перед врачами
В министерстве здравоохранения Малайзии заявили о смягчении ограничений по коронавирусу, поскольку это оказало негативное влияние на экономику, сообщает Antara.
Читайте также: Власти Малайзии смягчат ограничения по коронавирусу
В Грузии в течение последних суток выявили 1006 случаев заражения коронавирусом в ходе 17 349 исследований на SARS-CoV-2. Эту информацию 26 января опубликовали на сайте Stopcov.ge.
Подробности в материале: В Грузии за сутки выявили более 1000 носителей коронавируса
Президент Польши Анджей Дуда в интервью для Financial Times подверг критике производителей вакцин Pfizer от COVID-19, используемых в странах Евросоюза, за резкие сокращения объема поставок.
Читайте подробнее: Анджей Дуда раскритиковал Pfizer за сокращение поставок вакцин от COVID-19
В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 151 109 поведённых ПЦР-тестов, выявили 5642 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 137 человек скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 25 января.
Читайте подробнее: В Турции за сутки выявили 5642 случая заражения коронавирусом
В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 8779 поведённых ПЦР-тестов, выявили 1523 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 19 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключены 176 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика» 25 января.
Читайте также: В Сербии за сутки выявили 1523 случая заражения коронавирусом
В Боснии и Герцеговине за последние 24 часа было подтверждено 100 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 18 человек скончались. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 25 января.
Читайте также: В Боснии и Герцеговине за сутки выявили 100 случаев заражения SARS-CoV-2
Администрация нового президента Соединённых Штатов Джозефа Байдена готова к многостороннему сотрудничеству в рамках Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом 26 января заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
Читайте подробнее: США готовы к диалогу по борьбе с COVID-19 — ВОЗ
РФПИ и малайзийская фармацевтическая компания Duopharma Sdn Bhd подписали договор об условиях поставки в Малайзию вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Куала-Лумпуре.
В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1021 проведённого ПЦР-теста, выявили 381 новый случай коронавирусной инфекции, еще 2 человека скончались. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 25 января.
Подробности в материале: В Черногории за сутки выявили более 380 случаев заражения коронавирусом
Реальный валовый внутренний продукт (ВВП) Южной Кореи в 2020 году сократился на 1% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает The Chosun Ilbo со ссылкой на представителей Банка Кореи.
Читайте также: ВВП Южной Кореи в 2020 году сократился на 1%
Двусторонние сделки по поставкам вакцин от коронавируса не должны иметь приоритет, сфокусироваться нужно на равном распределении вакцин между странами. Об этом представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила в опубликованном 26 января интервью ТАСС.
«ВОЗ призывает страны и производителей уделять приоритетное внимание поставкам через международный механизм COVAX, а не двусторонним сделкам», — подчеркнула Вуйнович.
Читайте также: ВОЗ призвала государства поставлять вакцины через механизм COVAX
В мире во время пандемии коронавируса увеличился спрос на услуги психиатров и психотерапевтов, сообщила 26 января представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
Читайте также: В ВОЗ заявили о влиянии пандемии на психическое здоровье людей
В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 2423 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 134 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 32 человека скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 25 января.
Подробности в материале: В Хорватии за сутки выявили 134 случая заражения коронавирусом
В Словении за последние 24 часа, в соответствии с результатами более 2734 поведённых ПЦР-тестов и антигенных экспресс-тестов, было подтверждено 293 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 19 человек скончались. До 24 января в Словении от коронавируса привито 48 717 человек. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik 25 января.
Читайте также: В Словении за сутки выявили 293 случая заражения коронавирусом
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение с малазийской компанией Duopharma Sdn Bhd об условиях поставки в эту страну вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 26 января сообщил посол РФ в Куала-Лумпуре Наиль Латыпов.
Подробности в материале: РФПИ подписал соглашение о поставках «Спутника V» в Малайзию
Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что усилия государства по закупке вакцины против коронавируса продолжаются, сообщает Kompas.
Об этом: Индонезия бесплатно получит вакцину от коронавируса
Карантинные ограничения в городах и регионах Грузии можно будет отменить раньше установленных сроков, если там при тестировании на коронавирус будут выявлять не более 4% носителей SARS-CoV-2. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 26 января заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании межведомственного координационного совета.
В Финляндии зафиксированы три смерти после вакцинации от COVID-19. Финские власти уже заявили, что смерть не связана с вакциной.
В 2020 году профицит торгового баланса Южной Кореи с рядом стран, которыми подписано соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ), составил $60,3 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.
Читайте подробнее: В Южной Корее зафиксировали спад торговли со странами — партнерами по ЗСТ
По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 13 094 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Detik.
Об этом: В Индонезии число выявленных случаев COVID-19 превысило миллион
В течение 2020 года в Грузии умерли 49 074 человека, что на 1,8% больше, чем средний показатель за период с 2015 по 2019 год. Об этом говорится в опубликованном 26 сентября докладе Национального центра по контролю заболеваний и общественного здравоохранения (NCDC) Грузии «Год с COVID-19».
Читайте также: В Грузии в 2020 году выросла смертность — NCDC
Школы Грузии, закрытые из-за пандемии на карантин, готовы открыться с 1 февраля. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 26 января заявил министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Чхенкели на брифинге.
Читайте также: В Грузии сообщили о готовности школ к учебному процессу в условиях пандемии
Число жертв пандемии коронавирусной инфекции в Великобритании превысило 100 тыс. человек, об этом со ссылкой на данные Национальной статистической службы (НСС) страны сообщает Sky News.
Подробности в материале: В Великобритании от COVID-19 скончались более 100 тыс. человек — Sky News
Главный советник премьер-министра Польши по борьбе с пандемией коронавируса, профессор эпидемиологии Анджей Горбан заявил в интервью Dziennik Gazeta Prawna, что в рамках Национальной программы вакцинации населения от COVID-19 следует закрепить приоритет на вакцинацию для людей с лишним весом.
Об этом: В Польше предложили вакцинировать людей с лишним весом вне очереди
Во Франции представители Национального профсоюза ночных клубов и мест развлечений сообщили, что около 1600 заведений, закрытых из-за антикоронавирусных ограничений, готовы предоставить свои помещения под центры вакцинации от COVID-19. Об этом во вторник, 26 января, сообщает Le Figaro.
«Ночные клубы, не работающие с 13 марта 2020 года являеются сектором, в наибольшей степени затронутым экономическими последствиями COVID-19… Мы призываем органы власти, в том числе муниципальные, связаться с нами, чтобы организовать сотрудничество… Мы были бы счастливы внести свою лепту в процесс вакцинации — неизбежный этап возвращения нашей страны к нормальной жизни и открытия развлекательных заведений», — говорится в коммюнике.
Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 4 240 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 3,057 млн.
Читайте также: Во Франции ночные клубы могут стать центрами вакцинации от COVID-19
Европейский союз создаст программу обеспечение готовности к ответу на биологические угрозы для ответа на следующий крупный вызов в области здравоохранения, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Reuters.
Читайте подробнее: В ЕС создадут программу для ранней подготовки к пандемиям
За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 262 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 26 января сообщает минздрав ДНР.
Читайте подробнее: В ДНР за сутки выявили более 260 носителей коронавируса
Никаких существенных изменений в вирусе SARS-COV-2 на сегодняшний день не произошло. Новые штаммы COVID-19 мутировали только в скорости его распространения. Об этом на брифинге 26 января заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.
Читайте также: В ВОЗ рассказали о мутациях SARS-CoV-2
Компания Pfizer подняла цену на свою вакцину после того, как стало известно о возможности разделить одну упаковку препарата на большее количество доз. Об этом заявил координатор вакцинации в Швеции Рикард Бергстрём, сообщает 26 января газета Dagens Nyheter.
Управление здравоохранения Швеции не будет оплачивать счета Pfizer до тех пор, пока стороны не урегулируют этот вопрос.
Подробности в материале: В Швеции обвинили Pfizer в завышении платы за вакцину от COVID-19
В Грузии с улучшением эпидемиологической обстановки снизилось количество жителей, которые согласны пройти вакцинацию от COVID-19. Об этом, как передает «Общественное телевидение», 26 января заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний, ведущий эпидемиолог страны Амиран Гамкрелидзе на брифинге.
Читайте также: В Грузии снизилось число желающих пройти вакцинацию от COVID-19 — врач
Министр полиции ЮАР Беки Селе распорядился провести расследование в отношении поведения главы провинции Мпумаланга, которую заметили без маски во время посещения похорон.
Читайте также: В ЮАР чиновницу могут наказать за посещение общественного места без маски
Временное закрытие пункта пропуска Иматра со стороны Финляндии (со стороны России — Светогорск) на границе двух стран вызвано необходимостью обеспечить беспроблемную работу медицинских властей.
Подробности в материале: В Финляндии объяснили причины закрытия пункта пропуска Иматра
В Тбилиси 26 января к зданию правительства Грузии на акцию протеста вышли недовольные тем, что власти продлили карантинные ограничения. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».
Три человека, которые ранее поставили прививку от COVID-19, скончались в Финляндии. Об этом 26 января сообщает финское Агентство по безопасности и разработкам в медицинской сфере (Fimea).
Читайте также: В Финляндии скончались три человека, ранее прошедшие вакцинацию от COVID-19
Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, одобрена для применения на территории Ирана. Об этом сегодня, 26 января, по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф.
В Индонезии прививку от коронавируса получили 179 тысяч медицинских работников, сообщает CNN Indonesia.
Об этом: В Индонезии от коронавируса привили 179 тысяч медработников
В Грузии в связи со снятием ограничений на международные пассажирские авиарейсы ужесточат порядок въезда для всех, кто прибывает из-за границы. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 26 января сообщил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья, ведущий эпидемиолог страны Амиран Гамкрелидзе в ходе брифинга.
Читайте также: В Грузии ужесточат правила въезда из-за границы — эпидемиолог
Спад валового внутреннего продукта (ВВП) Южной Кореи в 2020 году на 1% из-за пандемии коронавируса доказывает способность южнокорейской экономики противостоять кризисам. Об этом министр стратегии и финансов Южной Кореи Хон Нам Ги написал в социальных сетях.
Об этом: Министр финансов Южной Кореи назвал «актуальные задачи» для правительства
Прибывающие в Объединённые Арабские Эмираты авиапассажиры, в том числе граждане России, должны будут соблюсти недельный карантин. Об этом сообщил источник в иммиграционной службе этого государства.
Подробности в материале: Прилетающие в Катар гражданам России предписан недельный карантин
Школы в Мали вновь открылись в понедельник, 25 января.
Читайте подробнее: В Мали вновь открылись школы
Основной во Франции профсоюз преподавателей Snuipp-FSU призвал учителей принять участие в забастовке 26 января против стагнации зарплат и несоблюдения в учебных заведениях антикоронавирусных мер. Об этом во вторник, 26 января, сообщает France Info.
Как уточняют представители профсоюза, в акции протеста готовы принять участие 30−40% преподавателей страны, в то время как Министерство национального просвещения Франции свидетельствует всего об 11%.
Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что более 600 медицинских работников в стране скончались за время пандемии, сообщает CNN Indonesia.
Читайте также: Эпидемия унесла жизни 600 медработников в Индонезии
Оставить в силе действие комендантского часа решили власти Нидерландов, несмотря на беспорядки, заявил и.о. министра финансов страны Вопке Хукстра: «Мы не собираемся капитулировать перед людьми, которые бьют витрины магазинов».
Подробности в материале: Власти Нидерландов отказались капитулировать перед вандалами
Министр здравоохранения Франции Оливье Веран рассказал в ходе еженедельной пресс-конференции, что промежуток между двумя инъекциями вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BionTech будет составлять от 21 до 28 дней. Об этом во вторник, 26 января, сообщает France Info.
После обсуждения вопросов вакцинации от коронавируса с главой кампании по вакцинации во Франции Аленом Фише министр здравоохранения объявил, что повторная доза вакцины обязательна и будет приниматься «через две-три недели, или 21−28 дней», после приема первой дозы.
Читайте также: Во Франции рассказали о механизме приема вакцины Pfizer и BionTech
За сутки в США зарегистрировано более 1,7 тыс. летальных исходов заражения коронавирусом, сообщает 26 января университет Джонса Хопкинса, объединяющий данные властей, СМИ и иных открытых источников.
Читайте также: Свыше 421 тыс. человек умерли в США от коронавируса
В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 6208 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 448 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 23 человека скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 26 января.
Об этом: В Хорватии зафиксировано 448 новых случаев COVID-19
Власти острова Маврикий объявили о начале вакцинации от COVID-19, которая, как они надеются, позволит восстановить туристическую отрасль страны, пострадавшую из-за пандемии. Об этом во вторник, 26 января, сообщает Le Figaro.
Как уточняют журналисты, вакцинация начнется в больнице Виктория в городе Катр-Борн. На данный момент с начала пандемии коронавируса в Маврикии заразились 568 человек и умерли 10 пациентов на 1,3 миллиона населения.
Об этом: На острове Маврикий началась вакцинация от COVID-19
Глава Национального комитета по рыболовству Франции Жан-Люк Холь сообщил журналистам Agence France-Presse, что в 2020 году доходы представителей рыболовецкой отрасли страны упали на 30−40% из-за влияния пандемии коронавируса.
«Мы получили некоторые данные по объемам наших операций, и это немного напоминает катастрофу: наблюдается чистое падение примерно на 30−40%», — пояснил журналистам Холь.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 26 января министр здравоохранения Франции Оливье Веранрассказал в ходе еженедельной пресс-конференции, что промежуток между двумя инъекциями вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BionTech будет составлять от 21 до 28 дней.
Об этом: Эффект пандемии: во Франции рыбаки потеряли 30−40% доходов в 2020 году
Генеральный инспектор мест лишения свободы Франции Доминик Симмоно написала официальное письмо министру юстиции Франции Эрику Дюпону-Моретти с требованием ввести «специальный режим вакцинации» от COVID-19 в тюрьмах. Об этом во вторник, 26 января, сообщает Le Figaro.
Симмоно объяснила свое требование быстрым распространением коронавируса в местах лишения свободы: «Нынешняя ситуация еще тяжелее, чем прошлой весной. 21 января 235 представителей тюремного персонала были заражены коронавирусом. Что касается заключенных, 25 января среди зараженных их было 134 человека, тогда как в начале месяца — 25, а это рост на 165%. Ужасные цифры!»
Читайте также: Во Франции призвали ввести «специальный режим вакцинации» в тюрьмах
Депутаты парламента Франции от Социалистической партии и партии «Республиканцы» в ходе дебатов высказались против введения в стране повторного, третьего, карантина, для борьбы с распространением COVID-19. Об этом во вторник, 26 января, сообщает Le Figaro.
Мера, которую на данный момент рассматривают правительство Франции, Совет по санитарной обороне, Научный совет при правительстве Франции и президент Эммануэль Макрон, была живо раскритикована представителями важнейших политических партий во французском парламенте.
«Хорошо иметь Совет по обороне, Научный совет, гражданский совет… Но в конце концов, советом Нации является и должен оставаться парламент», — заявил Патрик Канне, глава фракции Социалистической партии в Сенате.
«В последние несколько месяцев правительство пользуется полной свободой в принятии важных решений касательно карантина. Эти решения будут иметь очень негативные последствия, и те, кто должен следить за недопущением ограничения прав и свобод, — это парламентарии», — заявил Орельен Прадье, генеральный секретарь партии «Республиканцы».
Об этом: Во Франции парламентарии выступили против введения третьего карантина
Восемь противников действующих в Израиле карантинных мер задержаны полицией. Акция протеста прошла в районе Меа-Шеарим в Иерусалиме. Её участники требовали отменить карантин, введенный 27 декабря 2020 г. для противодействия распространению коронавируса. Протестующие перекрыли дороги мусорными контейнерами. Силовики пустили в ход водомёты.
Читайте также: В Израиле разогнали акцию протеста
Министерство здравоохранения Израиля попросит правительство продлить действующие в стране ограничения по крайней мере на одну дополнительную неделю, заявил 26 января министр здравоохранения Юлий Эдельштейн. Об этом сообщает Jerusalem Post.
Подробности в материале: Минздрав Израиля просит продлить локдаун хотя бы на неделю
В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 13 488 поведённых ПЦР-тестов, выявили 2080 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 19 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключено 168 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 26 января.
Читайте также: В Сербии зафиксировано две тысячи новых случаев COVID-19
В Словении за последние 24 часа, в соответствии с результатами более 35 000 поведённых ПЦР-тестов и антигенных экспресс-тестов, было подтверждено 1652 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 27 человек скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik 26 января.
Об этом: В Словении зафиксировано 1652 новых случая заражения коронавирусом
В Боснии и Герцеговине за последние 24 часа было подтверждено 389 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 27 человек скончались. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 26 января.
Читайте подробнее: В Боснии и Герцеговине выявлено почти 400 новых случаев COVID-19
Бразилия временно ввела ограничения на перелеты из-за нового штамма COVID-19, сообщил 26 января DOU.
Подробности в материале: Бразилия прекратила авиасообщения с ЮАР из-за нового штамма COVID-19
Черногория подписала соглашение с Китаем: ей будут доставлены 150 000 доз китайских вакцин от компании Sinofarm, сообщила министр здравоохранения Елена Боровинич Бойович.
Подробности в материале: Вакцинация в Черногории пока не началась — все ждут поставок вакцины
Все въезжающие в Германию будут обязаны предоставить отрицательный тест ПЦР на коронавирус на немецком, французском или английском языке. Все лица, пересекающие границу Германии, обязаны зарегистрироваться на сайте www.einreiseanmeldung.de перед въездом в страну.
Подробности в материале: Германия ввела въездной карантин для пребывающих из 18 стран
Представители исследовательского центра United Surveys провели исследование общественного мнения в Польше по поводу оценки жителями страны системы регистрации на вакцинацию от COVID-19. Результаты были опубликованы в издании Dziennik.
Так, 51% опрошенных негативно оценил работу системы, ссылаясь на сложности как при записи по телефону, так и в онлайн-регистрации.
Читайте подробнее: Более 45% жителей Польши одобрили систему регистрации на вакцинацию — опрос
Полицейские силы столкнулись с ультраортодоксальными жителями иерусалимского района Меа-Шеарим утром 26 января. Протестующие, выступающие против усилий полиции по обеспечению соблюдения ограничений, бросали камни в движущиеся транспортные средства полиции, блокировали дороги мусорными контейнерами и повредили полицейский автобус. Полиция работает над тем, чтобы разогнать собравшихся и восстановить общественный порядок в этом районе.
Читайте подробнее: В Израиле религиозные ортодоксы устроили стычку с полицией из-за локдауна
Число умерших от COVID-19 преодолело в Британии отметку в 100 тыс., сообщает 26 января минздрав страны.
Читайте также: В Британии заявили о более чем 100 тыс. умерших от COVID-19
Эксперты Всемирной организации здравоохранения на текущей неделе проведут встречи, посвящённые обсуждению российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщается в еженедельном бюллетене ВОЗ по вакцинам от COVID-19.
Читайте подробнее: Эксперты ВОЗ проведут консультации по российской вакцине «Спутник V»
По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 73 691 случай заражения коронавирусом. 44 880 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 1332 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Среди погибших 28 медицинских работников.
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В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1887 проведённых ПЦР-тестов, выявили 565 новых случаев коронавирусной инфекции, еще 7 человек скончались. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 26 января.
Читайте подробнее: В Черногории зафиксировано 565 новых случаев заражения коронавирусом
По официальным данным, всего в Косово выявлено 58 687 случаев заражения коронавирусом. 51 337 пациентов уже здоровы. 1471 человек скончался от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли 5 пациентов с COVID-19. Лечение проходят 5 879 человек.
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По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 91 161 случай заражения. 2811 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из этого числа 21 — за последние сутки. 79 621 пациент выздоровел. Лечение в стране проходят 8728 человек, из них 305 находятся в больничных учреждениях.
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В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 180 303 поведённых ПЦР-тестов, выявили 7103 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 134 человек скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 26 января.
Подробности в материале: В Турции зафиксировано семь тысяч новых случаев COVID-19
По данным на26 января в Италии умерли 86 422человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на541 (днем ранее— на 420).
Число подтвержденных носителей выросло на10 593(днем ранее — на8562).
С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет2 485 956 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены482 4