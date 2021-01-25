Москва, 25 января, 2021, 13:24 — ИА Регнум. В середине или в конце лета 2021 года до 70% населения России пройдёт вакцинацию от коронавирусной инфекции, после этого возможна отмена значительной части ограничений. Об этом доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев заявил 25 января в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Где-то к началу второй половины года, может быть, к концу лета, мы наберем нужные нам 60−70% вакцинированных и лиц, которые переболели и имеют антитела», — пояснил Малышев.

Он добавил, что в период вакцинации всё равно нужно использовать защитные маски и соблюдать санитарную дистанцию, так как доля людей с иммунитетом к COVID-19 ещё недостаточна.

Как сообщало ИА REGNUM, переболевшие COVID-19 должны вакцинироваться от этой болезни по меньшей мере через шесть месяцев после того, как выздоровели, предупредил также Малышев.