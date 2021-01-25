Иркутск, 25 января, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Последствия мощного снегопада устраняют в Иркутской области. Как сообщает сегодня, 25 января, пресс-служба областного правительства, задействовано 233 единицы специализированной техники, в том числе 54 комбинированных дорожных машины и самосвалов, 51 автогрейдер, 31 экскаватор и трактор, 40 погрузчиков и другой техники.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегоуборочная техника

На дорогах Иркутска трудятся 156 дорожных рабочих. Они очищают от снега проезжую часть, прилегающие зоны и обочины, ведут обработку противогололедными материалами. За сутки израсходовано 883 тонны таких веществ. Также работы идут на 194 областных автодорогах общего пользования.

Как уже сообщало ИА REGNUM, усиление западного, северо-западного ветра до 15−20 м/с, снег, метели, наблюдались в Приангарье в начале января 2021 г.

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