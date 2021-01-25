Уфа, 25 января, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Гололед и сильный туман ожидаются в Башкирии. Об этом 25 января сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Цитата из м∕ф «Ёжик в тумане». Реж. Юрий Норштейн. 1975. СССР Туман

Сообщается, что в ближайшие сутки в Башкирии ожидаются опасные погодные явления. Местами в республике ожидается гололед, на некоторых дорогах ожидается туман видимостью менее 500 метров.

Отмечается, что местами в Башкирии пройдет снег и дождь, ветер ожидается до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью может опуститься до — 13 °C, а днем — до — 5 °C.