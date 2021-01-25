Санкт-Петербург, 25 января, 2021, 13:08 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 25 января установлен первый температурный рекорд 2021 года. Еще никогда за всю историю метеорологических наблюдений, в городе на Неве Татьянин день не был таким тёплым. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Эрмитаж

К 13 часам в понедельник температура воздуха в Северной столице достигла +4,1 градуса, что на 0,1 градуса выше достижения 19-летней давности — 25 января 2002 года.

«Точное значение нового температурного максимума мы узнаем после 21:00 часа, когда буду сняты показания с максимальных термометров. Северная столица повторила исторический рекорд Татьяниного дня», — уточнил Леус.

Отметим, по прогнозу, теплая погода в Петербурге и Ленобласти сохранится вплоть до 27 января.