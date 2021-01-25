Архангельск, 25 января, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Архангельские ученые собираются создать биоразлагаемые стаканчики для выращивания саженцев. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северного (Арктического) федерального университета, проект может стать «первенцем» научно-образовательного центра «Русская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Водоросли на берегу моря

В настоящее время для выращивания саженцев лесовосстановители используют пластиковые кассеты, из которых подросшие саженцы пересаживают в землю. Новая технология позволит уйти не только от использования пластика, но и от этапа пересадки, что сократит риски гибели растений. Главная задача ученых — увеличить срок «жизни» стаканчиков до двух лет.

«Проект мог бы стать одним из проектов-первенцев Научно-образовательного центра «Русская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования», ведь мы разрабатываем новые материалы — стаканчики, технологии выращивания посадочного материала и методы исследования, изучая микроклональное размножение древесных растений», — заявила ректор вуза Елена Кудряшова.

Опыты по изготовлению инновационных стаканчиков, а также практическая апробация их использования начнутся в лабораториях САФУ уже в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ одобрило межрегиональный проект НОЦ «Российская Арктика: новые технологии, материалы и методы исследования». Его участниками являются Архангельская и Мурманская области, а также Ненецкий АО.