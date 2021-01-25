Симферополь, 25 января, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя ситуацию с наполняемостью водохранилищ на полуострове, заявил, что власти региона рассчитывают на худшую ситуацию.

Дмитрий Скляренко Партизанское водохранилище. Крым

«Рассчитываем на худшую ситуацию. Пока что оптимистичных сценариев нет», — сказал Аксенов.

Он добавил, что необходимо продолжать работу по разработке подземных источников водоснабжения, а не ждать возможных осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, с августа 2020 года в Крыму обострилась ситуация с пресной водой — из-за маловодья и засухи резко сократились запасы в водохранилищах. На решение проблемы с водой в Крыму и Севастополе правительство РФ выделило около 50 млрд рублей.

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